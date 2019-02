Die SPD will endlich aus der Dauerkrise herausfinden. Deshalb verabschiedete die Partei vergangene Woche ein 17-seitiges Dokument, in dem sie den Sozialstaat komplett neu aufstellen will: Aus Hartz IV soll das sogenannte Bürgergeld werden, der Mindestlohn soll auf zwölf Euro erhöht werden, und eine Kindergrundsicherung soll kommen. Sind das die richtigen Maßnahmen, um das Agenda-Trauma von Gerhard Schröder zu überwinden? Darüber spricht Mounia Meiborg mit Lisa Caspari aus der Ressortleitung Politik von ZEIT ONLINE.

Geld schießt Tore – dieses Prinzip fasst den Profifußball gut zusammen. Der Umsatz einiger weniger Fußballclubs steigt immer weiter, die meisten anderen Vereine sind dagegen chancenlos. Zum Start der K.-o.-Runde der Champions League erklärt Christian Spiller aus der Sportredaktion von ZEIT ONLINE, wie die Megaclubs so reich geworden sind und wie man das ändern kann.

Außerdem: Die Iranische Revolution jährt sich zum 40. Mal.

