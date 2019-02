Am Wochenende gingen in Frankreich wieder Tausende Gelbwesten auf die Straße, um gegen die Regierungspolitik von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren. Am Rande der Proteste in Paris wurde der französische Philosoph Alain Finkielkraut von Demonstrierenden antisemitisch beleidigt. Ist die Gelbwesten-Bewegung nun also judenfeindlich? Darüber sprechen wir mit Annika Joeres, die für ZEIT ONLINE regelmäßig über die Proteste berichtet.

Narzissmus ist eine Krankheit vollumfänglichen Selbstbezugs. Doch wie geht es den Kindern von Narzisstinnen und Narzissten? Leiden sie unter der Gefühlskälte ihrer Eltern? Annett Heide, Autorin von ZEIT ONLINE, hat mit Betroffenen gesprochen – und erklärt, warum diese sich emotional misshandelt fühlen.



Und sonst so? Linksautonome manipulieren Feinstaub-Messstationen. Glauben Sie's?



Alle Folgen unseres Podcast finden Sie hier. Um uns zu erreichen, schreiben Sie eine Mail an wasjetzt@zeit.de.



Mitarbeit: Jona Spreter