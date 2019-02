Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und der US-Präsident Donald Trump treffen sich zu einem zweiten Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Im Mittelpunkt stehen die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas. Doch die Erwartungen halten sich in Grenzen. Was erhoffen sich beide Seiten von dem Treffen, und wie wahrscheinlich ist es, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgibt? Das bespricht Podcastmoderator Sven Stockrahm mit Steffen Richter, Redakteur für internationale Politik bei ZEIT ONLINE.

Täglich frisch und gesund, ohne Geschmacksverstärker und trotzdem günstig. Berlin ist das einzige Bundesland, das die Qualität von Schulessen streng kontrolliert. Zacharias Zacharakis, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE, hat für eine Reportage Großküchen und Schulen besucht und weiß, ob das Konzept funktioniert.



Und sonst so? Ein besonderer Einblick in die ZEIT-ONLINE-Redaktion.

Mitarbeit: Alena Kammer, Leonie Sontheimer



