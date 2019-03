Im Fall eines ungeordneten Brexits würde Großbritannien aus der EU austreten, ohne mit Brüssel die aktuellen und zukünftigen Beziehungen geklärt zu haben. Die Briten wären von einem Tag auf den anderen nicht mehr über Abkommen und Vereinbarungen an die EU gebunden. Vor allem stünden sie ohne die Freihandelsabkommen da, welche die EU für ihre Mitgliedsländer abgeschlossen hat. Großbritannien würde auf den Status eines Drittlandes fallen.



Der Handel würde nach den Regeln der Welthandelsorganisation ablaufen müssen. Das bedeutet, dass die Außenzölle der EU gegenüber Großbritannien als Drittstaat gelten würden. Gleichzeitig wären sofort Zoll- und Grenzkontrollen fällig, vor allem in den Häfen wie Dover und Calais. Das wiederum setzt Unternehmen unter Druck, die auf eine schnelle Abfertigung an den Grenzen angewiesen sind. Um Chaos im Falle eines harten Brexits einzudämmen, hat man in der EU und Großbritannien bereits verschiedene Übergangslösungen verhandelt.



Die britische Regierung hat mit zahlreichen Ländern außerhalb der EU bilaterale Vereinbarungen über den Luftverkehr abgeschlossen. Auch mit der EU hat sich Großbritannien geeinigt: Die Briten dürfen demnach weiterhin Flüge in die restliche EU anbieten und den europäischen Luftraum überfliegen. Nur: Sie dürfen keine Verbindungen innerhalb der EU bedienen. Diese Zwischenlösung soll zunächst für zwölf Monate gelten und dann von einem umfassenden Abkommen abgelöst werden.

An den Passkontrollen läuft ebenfalls alles wie gewohnt: Zwar endet mit dem No Deal die in der EU festgelegte Arbeitnehmerfreizügigkeit, EU-Bürger haben keinen Anspruch mehr, in Großbritannien zu leben und zu arbeiten. Aber sie können ohne Probleme einreisen, erst bei Aufenthalten über drei Monaten muss eine befristete Aufenthaltsberechtigung beantragt werden.

Die irisch-nordirische Grenze soll offenbleiben. Im Januar hatte Niall Cody, Chef der irischen Steuerbehörde, angekündigt, dass es auch bei einem No Deal keine direkten Grenzkontrollen geben werde. Vonseiten der EU – und der Briten – werde alles unternommen, um den Firmen beim grenzüberschreitenden Handel anderweitig zu helfen. Auch reisen kann die lokale Bevölkerung vorerst ohne Probleme. Beide Seiten berufen sich auf eine sehr alte Übereinkunft, die Common Travel Area. Eine dauerhafte Lösung ist aber auch das nicht.

