"Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig" – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in einem Gastbeitrag in mehreren Zeitungen an die Bürgerinnen und Bürger der EU gewandt. Er forderte unter anderem mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung und in der Wirtschaftspolitik. Wie aussichtsreich das ist und mit welchen Provokationen Macrons Gegner wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vorgehen, ordnet Steffen Dobbert, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE, ein.

Londoner Mediziner haben im Fachblatt Nature die Heilung eines HIV-Patienten durch eine Stammzelltherapie beschrieben – einer Person von 37 Millionen Infizierten weltweit. Ist das ein Einzelfall oder eine Möglichkeit für eine regelmäßige Therapie? Das erklärt Sven Stockrahm, stellvertretender Leiter des ZEIT-ONLINE-Wissensressorts, im Gespräch mit Rita Lauter.

Und sonst so: 150 Jahre Periodensystem der Elemente.



Mitarbeit: Jaakko Kacsóh



