Vor 18 Jahren intervenierten die USA in Afghanistan, auch die Bundeswehr ist mit mehr als tausend Soldaten vor Ort. Seit mehr als vier Jahrzehnten herrscht Krieg im Land. Doch Donald Trump will die US-Truppen nun abziehen und lässt deshalb direkt mit den Taliban verhandeln. Was bedeutet das für die Menschen in Afghanistan? Das erklärt Thomas Ruttig, Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network, im Gespräch mit Fabian Scheler.



Beim Heimspiel des Chemnitzer FC gedachten die Fans des kürzlich verstorbenen Thomas Haller, der sich im Verein und in der Fanszene engagiert hatte. Haller war bekennender Rechtsextremer und Rassist – und der Fußballclub beteiligte sich an der Trauer. Christian Spiller, Sportredakteur bei ZEIT ONLINE, ordnet den Fall ein.



Und sonst so? Alles Gute zum 30. Geburtstag, liebes Internet!



Mitarbeit: Daniel Tautz und Paul Fenski



