Für Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max 8 haben nicht nur die EU-Staaten, die USA und weitere Ländern ein Flugverbot ausgesprochen. Auch die Firma Boeing selbst empfiehlt, obwohl sie nach eigenen Angaben "weiterhin volles Vertrauen in die Sicherheit der 737 Max" hat, die Maschine vorübergehend nicht einzusetzen. Zweimal ist das Flugzeug, das als neuestes Modell der 737-Serie zum Marktführer in seinem Segment werden sollte, innerhalb von fünf Monaten abgestürzt. 346 Menschen kamen dabei ums Leben. Ingo Malcher ist Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT. Im Gespräch mit Moderator Fabian Scheler erklärt er, was diese Maschine gefährlich macht und ob für Flugreisende Konsequenzen drohen.



Drei Bundesliga-Clubs waren im Achtelfinale der Champions League, alle drei unterlagen englischen Teams – und sind raus. Mit der Leistung der britischen Topvereine können die Bundesligisten offenbar nicht mithalten. Oliver Fritsch ist Sportredakteur bei ZEIT ONLINE und diskutiert mit Fabian Scheler, woran es in der Bundesliga hakt.

Und: In New York wird ein neues Stadtviertel eröffnet. Nur erschwinglich ist es nicht.



