Die Junge Union hat einen neuen Vorsitzenden: Tilman Kuban. Der 31-Jährige hatte sich auf dem Deutschlandtag in Berlin gegen seinen Parteikollegen Stefan Gruhner durchgesetzt. CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich vor Ort zum Verhältnis zwischen CDU und Junger Union. Politikredakteurin Julia Klaus war bei der Abstimmung dabei und teilt ihre Eindrücke mit Moderatorin Erica Zingher.



Schätzungen zufolge waren im Jahr 2018 rund 1,2 Millionen Menschen obdachlos in der Bundesrepublik. Allein in Berlin sollen es rund 6.000 Menschen sein. Das Projekt Housing First stellt Obdachlosen in der Hauptstadt Wohnungen zur Verfügung und hilft ihnen, wieder sesshaft zu werden. Ob das Projekt ein erfolgreicher Lösungsansatz sein kann, erklärt der freie Autor Jannis Hartmann.



Und sonst so? Heute können alle Frauen, die in Berlin mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, günstiger reisen. Anlass ist der Equal Pay Day.



Mitarbeit: Milan Ziebula



