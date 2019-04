Julian Assange wurde in London verhaftet, die USA haben schon ein Auslieferungsgesuch gestellt. Sie werfen ihm Verschwörung vor. Was die Verhaftung bedeutet und welche Auswirkungen sie möglicherweise auf andere Whistleblower und die Pressefreiheit hat, bespricht Moderator Fabian Scheler mit Lisa Hegemann. Sie ist Digitalredakteurin bei ZEIT ONLINE.



Eine rot-gelbe Spirale und viel Schwarz – was ein Forscherteam am Mittwoch vorstellte, ist eine Sensation: Das erste Foto eines Schwarzen Lochs beziehungsweise seiner näheren Umgebung. Was dieser Fund für die Wissenschaft bedeutet, erzählt Alina Schadwinkel aus dem Wissensressort von ZEIT ONLINE im Gespräch mit Fabian Scheler.

Und sonst so? Take That war eine der erfolgreichsten Boygroups der Neunzigerjahre. Nun kommt ein Musical mit ihren Songs nach Deutschland.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Um uns zu erreichen, schreiben Sie eine Mail an wasjetzt@zeit.de.