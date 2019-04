"Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren": Mit diesen Worten ließ FDP-Chef Christian Lindner im Herbst 2017 die Verhandlungen über eine Jamaikakoalition mit Union und Grünen platzen. Das nehmen ihm in der FDP bis heute viele übel: sich aus der Verantwortung stehlen, aber die Regierung permanent zu kritisieren. Derzeit versucht die Partei, sich neu auszurichten – auch auf dem Parteitag, der heute in Berlin beginnt. Erholt sich Lindner im Wahljahr 2019 von diesem Satz, und was ist aus Lindners Projekt eines "mitfühlenden Liberalismus" geworden? Das ordnet Michael Schlieben, politischer Korrespondent von ZEIT ONLINE, im Gespräch mit Rita Lauter ein.

Marvel-Fans haben dieses Wochenende lange herbeigesehnt: Mit Avengers: Endgame endet nach mehr als 20 Filmen das große Epos im Marvel-Universum. ZEIT-ONLINE-Kulturredakteur David Hugendick hat sich den Megafilm schon angesehen und erzählt, ob sich der Weg ins Kino lohnt – und ob es wirklich das Ende des Epos' ist oder nur eine Phase.

Und sonst so? Aus Alltagsrätsel mach Aha-Erlebnis: Auf Twitter werden offensichtliche Tatsachen gesammelt, die man lange nicht gecheckt hat.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz



