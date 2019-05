In Belgien sind heute neben den Europawahlen auch Parlaments- und Regionalwahlen. Erste Ergebnisse werden für den späten Nachmittag erwartet.



In der französischsprachigen Wallonie und in Brüssel haben Sozialisten, Liberale und Zentrumspolitiker seit 2014 an Zuspruch eingebüßt, vor allem zugunsten von Kommunisten und Grünen. Im flämischsprachigen Norden hingegen kündigt sich ein weiterer Rechtsruck an: Prognosen sehen die flämische Nationalistenpartei N-VA weit vorn, auch könnte dort die rechtsextreme Partei Vlaams Belang deutlich zulegen, Umfragen zufolge auf satte 15 Prozent der Stimmen.



Landesweit könnten die Grünen als große Gewinner hervorgehen. In der Hauptstadtregion lagen die Umweltschützer in Umfragen zuletzt sogar an erster Stelle.



Im Brüsseler Stadtzentrum kam es zu kleinere Protesten der Gelbwesten-Bewegung, die sich vereinzelt Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferte.