Abiturienten, die ihr Mathe-Abi gerade hinter sich haben, beschwerten sich, dass die Prüfung zu schwer gewesen sei. In Hamburg, Niedersachsen und Bayern reichten Schüler Petitionen ein, Tausende unterschrieben. Was zunächst etwas skurril klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Der Unterschied zwischen dem Mathe-Unterricht in der Schule und dem in der Uni ist riesig. Sind es die Lehrpläne? Die Abbrecherquote ist in keinem Studienfach so hoch. Eine Mathematiker-Kommission hat nun Vorschläge vorgelegt. Darüber spricht Moderator Fabian Scheler mit Andreas Loos, Mathematiker bei ZEIT ONLINE.



Die größte Digitalmesse Europas hat angefangen. Die re:publica lockt wieder Tausende Besucher nach Berlin, Aktivisten, Blogger und Politiker tauschen sich aus und vernetzen sich. Warum eigentlich? Und um was geht es? Dieses Jahr sind vor allem Politikerinnen der SPD vor Ort, hat sich die Konferenz politisiert? Darüber spricht Meike Laaff, Redakteurin im Digitalressort von ZEIT ONLINE.

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de.

Moderation: Fabian Scheler

Mitarbeit: Anne Schwedt