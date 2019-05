In Großbritannien und den Niederlanden beginnt morgen die Europawahl. Die Briten wählen EU-Abgeordnete, die diesen Job voraussichtlich nur für wenige Monate machen werden, bis zum nächsten Brexit-Datum am 22. Oktober. Und in den Umfragen führt ausgerechnet die Brexit-Partei. Was die Europawahl für Großbritannien und für die EU bedeutet, bespricht Simone Gaul mit Bettina Schulz, sie ist Autorin für ZEIT ONLINE in London.



Der neue Disneyfilm Aladdin startet in den deutschen Kinos. Ein Märchen aus dem Orient? Nicht ganz, eigentlich ist es vielmehr ein europäisches. Warum, das hat Fabian Goldmann, freier Journalist und Islamwissenschaftler, recherchiert. Er hat den Film schon gesehen und sagt: ganz nett.

Und: 34 Einwegbecher, so viele verbraucht jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, statistisch pro Jahr.

Mitarbeit: Diana Pieper



