Dieses Wochenende findet nicht nur die Europawahl, auch die Bremer Bürgerschaft wird neu gewählt. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die SPD stärkste Kraft in dem Stadtstaat – damit könnte es nun vorbei sein. Über mögliche Gründe spricht Ole Pflüger mit Katharina Schuler aus dem Politikressort von ZEIT ONLINE.

Leihmutterschaften sind umstritten und in vielen EU-Staaten verboten – auch in Deutschland. In Griechenland ist eine Leihmutterschaft nur aus altruistischen Gründen erlaubt, etwa für Freunde oder Verwandte. ZEIT-ONLINE-Redakteur Zacharias Zacharakis hat sich in Griechenland mit der Autorin Melanie Croyé als Paar mit Kinderwunsch ausgegeben. Und sie haben herausgefunden, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Im Podcast spricht er über die Recherche und das illegale Geschäft mit dem unerfüllten Kinderwunsch.

Und sonst so? Das CDU-Zerstörungsvideo von YouTuber Rezo.



