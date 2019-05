Vor der Europawahl veröffentlichte der YouTuber Rezo ein Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU". Anschließend rieten 70 YouTuber ihren Fans, nicht die Union und nicht die SPD zu wählen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte sauer und forderte, über Regeln zur Meinungsäußerung im Internet nachzudenken. "Zensur!", empörten sich ihre Kritiker. Alles nicht so gemeint, sagte Kramp-Karrenbauer. Und nun stellt sich die Frage: Kann sie eigentlich noch Kanzlerkandidatin werden? Die verworrene Lage erklärt uns ZEIT-ONLINE-Politikredakteur Ferdinand Otto.



Mehr als 60.000 Menschen sitzen bundesweit in Gefängnissen. Etwa die Hälfte von ihnen wird nach der Entlassung wieder rückfällig. Kritiker sagen, das liege auch an der Art des deutschen Strafvollzugs. Sind freie Formen des Vollzugs erfolgreicher im Hinblick auf die Resozialisierung der Straftäter? Lena Fiedler, freie Autorin für ZEIT ONLINE, hat ein besonderes Projekt in Baden-Württenberg besucht. Sie erzählt im Gespräch mit Simone Gaul von diesem Gefängnis ohne Mauern.

Außerdem: Waren Sie gestern beim Bankautomat? Wir sprechen übers Geld.



Mitarbeit: Jaakko Kacsóh



