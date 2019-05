Die SPD steckt seit Jahren in der Krise. Auch wenn die Niederlage bei der Europawahl keine Überraschung darstellt – die Stimmenverluste sind noch größer als von vielen erwartet. Auf 15,5 Prozent sind die deutschen Sozialdemokraten abgestürzt, ein zweistelliger Verlust im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren. Es ist das erste Mal, dass die SPD bei bundesweiten Wahlen auf dem dritten Platz landet. Einst sozialdemokratische Hochburgen wie Dortmund wählten am Sonntag grün. Bundesweit sind 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler an die Grünen verloren gegangen.



Wie fing das an – und wann?

Seit der Abwahl von Rot-Grün im Jahr 2005 zeigt der bundesweite Trend für die SPD nach unten. Wir würden gerne von Ihnen, liebe ehemalige SPD-Wählerinnen und -Wähler, wissen: Wieso? Warum haben Sie aufgehört, der SPD Ihre Stimme zu geben? Wann haben Ihre Zweifel angefangen? Waren es inhaltliche Aspekte, personelle Fragen oder beides? Wo ist Ihre Stimme hingewandert und warum? Welche Partei wählen Sie seitdem?

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung im Formular hinterlassen oder in den Kommentarbereich posten. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, gern auch anonym. Mit einzelnen Kommentatorinnen und Kommentatoren würden wir gerne in Kontakt treten und mit Ihnen ausführlicher über Ihre Gedanken und Beweggründe sprechen.

