Wie die großen deutschen Parteien sich Europa vorstellen.

Bis zum Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein neues Europaparlament. Von einer Schicksalswahl für den Kontinent ist die Rede. Klima, Migration, Digitalisierung, der Umgang mit Russland – viele Fragen drängen und Europa ringt um Antworten. Doch wie wollen die großen deutschen Parteien die EU umkrempeln? Und worin unterscheiden sie sich?

Die Spitzenkandidaten der großen deutschen Parteien: Was können sie, was nicht? Und was wollen sie eigentlich für Europa?

