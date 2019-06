Frankreich und Großbritannien haben den 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie gefeiert. Als Würdigung der alliierten Truppen, die am 6. Juni 1944 an der französischen Küste ankamen, stellten US-amerikanische und britische Soldaten in Frankreich die Invasion nach. Im britischen Portsmouth nahmen unter anderen die britische Königin Elizabeth II., Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump an einer Gedenkveranstaltung teil.



Von Portsmouth aus hatte sich ein Großteil der Streitkräfte vor 75 Jahren auf den Weg über den Ärmelkanal Richtung Normandie gemacht. Die größte Landungsoperation der Militärgeschichte hatte entscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Der sogenannte D-Day steht für den Auftakt der Befreiung Westeuropas vom nationalsozialistischen Deutschland und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt.