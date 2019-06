Wenn am Sonntagabend in Brüssel die Staats- und Regierungschefs auskungeln, wer die EU-Kommission führen darf, dann ist das einerseits normale internationale Machtpolitik. Andererseits ist es für alle eine Enttäuschung, die daran glauben, dass die EU mehr sein kann und soll. Dass sie, wenn man nur lang und intensiv genug daran arbeitet, zu einer einzigen, riesigen Demokratie wird.

Mit jedem Gipfelgekungel und jedem Wahlerfolg einer EU-kritischen Partei wird die Frage akuter: Geht das überhaupt? 512 Millionen Menschen in 28 Staaten auf 4,4 Millionen Quadratkilometern? Vielleicht ist die EU einfach zu groß, um je eine echte Demokratie zu werden.

Wie hängen Demokratie und Größe zusammen? Diese Frage, der der Darmstädter Professor für Politische Theorie Dirk Jörke nun in einem neuen Buch nachgeht, ist nicht nur für die Zukunft der EU entscheidend. Sie steckt auch in der Klage über abgehobene Eliten im vermeintlich so fernen Brüssel oder Berlin, im Bedürfnis nach mehr direkter Mitsprache und auch in der versuchten Repolitisierung des Heimatbegriffs. Vielleicht, könnte man meinen, sollten wir die Demokratie mal wieder im Dorf lassen.



5.040 Bürger, nicht mehr

Dass kleinere Gemeinschaften politisch ideal sind, dessen war man sich jedenfalls in der Antike sicher. Platon bezifferte die perfekte Größe auf 5.040 Bürger, Aristoteles bestand darauf, dass alle Mitglieder "einander kennen" müssten. Und noch vor 250 Jahren schimpfte Rousseau: "Größe der Völker! Ausdehnung der Staaten! Sie sind die erste und hauptsächliche Ursache für das Unglück der Menschheit!"

Die Vorteile der Kleinheit scheinen auf der Hand zu liegen: Mehr direkter Kontakt und damit mehr Kontrolle der Herrschenden; mehr Mitsprache, weil die eigene Stimme relativ mehr zählt als in größeren Gruppen. Weniger Konflikte, weil man sich in kleinen Gruppen tendenziell ähnlicher ist.

Nur nützt all das im Zweifelsfall wenig. Die Inselstaaten im Pazifik können so demokratisch sein, wie sie wollen – aber sie sind schlicht zu klein, um sich noch selbst retten zu können. Es liegt nicht an ihnen, ob der Klimawandel noch so gebremst werden kann, dass sie nicht überschwemmt werden. Darüber entscheiden andere, größere und mächtigere Mitspieler.

Hinter diesem Beispiel versteckt sich eine Regel für Demokratien und politische Gebilde insgesamt: Je größer sie sind, desto mehr Einfluss haben sie auf ihr eigenes Schicksal und auf das der Welt.

Je größer die Demokratie, desto weniger Mitsprache

Mit der Größe ändert sich aber auch das Verhältnis der Bürger zum Staat. In den Nationalstaaten beherrschen sie sich anders als in den antiken Stadtstaaten nun nicht mehr direkt selbst, sondern wählen dafür Repräsentanten. Es gibt also Profi-Politiker und Wähler, es gibt überhaupt viel mehr unterschiedliche Rollen in großen Gruppen als in kleinen. Die Unterschiede wachsen, die Mitsprachemöglichkeiten des Einzelnen schrumpfen.

Das ist an sich noch kein Problem. Schließlich gibt es Wahlen und alle haben die gleichen Rechte. Aber Jörke argumentiert, dass das nicht reicht. Das "zweite große Versprechen der Demokratie", sei es nämlich, so Jörke, "mehr soziale Gleichheit zu erreichen".

Womit wir wieder bei der Europäischen Union wären. Die hat zwar noch mehr Macht als Nationalstaaten und kann deshalb mehr Einfluss nehmen auf die Welt, sie ist effektiver. Aber sie ist in sich viel zu ungleich. Jörke sagt: "Eine schwedische Krankenschwester und ein bulgarischer Bauarbeiter verfügen nicht über eine gemeinsame Welt, die Solidarität erzeugen könnte." Solidarität, die nötig wäre, um die sozialen Verhältnisse anzugleichen.



Die EU als "liberale Autokratie"

Dieses größenbedingte Defizit ist für Jörke der entscheidende Grund, weswegen die EU aktuell eine "liberale Autokratie" sei. Sie baut zwar Schranken ab und Freiheiten aus, aber davon profitieren vor allem jene, die diese Freiheiten zu nutzen wissen: die eh schon weltbürgerlich gesinnten, mobilen und gut ausgebildeten. Diese Eliten treiben wiederum die liberale EU-Politik voran, über die sich alle, die weniger von ihr profitieren oder gar darunter leiden, beklagen, indem sie Parteien wählen, die diese EU als Ganzes ablehnen.

Ja, die EU ist zu groß, um eine gute Demokratie zu sein, findet Jörke. Er will sie deshalb zu einer Konföderation zurückbauen, zu einem lockereren Staatenbund also. Aber auch er will nicht zurück zum Dorf als wichtigste politische Einheit, wie in der griechischen Antike. "Das wäre ja aus heutiger Sicht auch verrückt", sagt Jörke.

Nur: Wenn die Vergrößerung vom Stadtstaat zum Nationalstaat gelungen ist, warum soll dann nicht auch die nächste Stufe gelingen? Warum sollten die schwedische Krankenschwester und der bulgarische Bauarbeiter nicht doch eines Tages gemeinsame Sache machen? Warum sollen nicht irgendwann alle Menschen auf der Welt gemeinsame Sache machen, in einer einzigen, globalen Demokratie?