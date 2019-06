Am zweiten Tag des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in London versammeln sich erneut Tausende Menschen zu Protesten. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollen vom Trafalgar Square bis zur Downing Street ziehen, dem Amtssitz von Theresa May, wo Trump zu Gesprächen mit der Premierministerin erwartet wird. Bilder der Demonstration sehen Sie in unserem Livestream.