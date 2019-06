Trotz der wachsenden Zahl an Gegnerinnen und Gegnern kam der Rücktritt von Andrea Nahles überraschend. Vor einigen Tagen versuchte sie ihre Kritiker aus der Defensive zu locken, in dem sie ihren Posten als Fraktionsvorsitzende zur Wahl stellte. Vielleicht war der Druck auf Nahles am Ende aber doch zu groß? Und ist ein Personalwechsel die Antwort auf die Misere der SPD? Lisa Caspari ist stellvertretende Leiterin des ZEIT-ONLINE-Politikressorts und erklärt, wie es jetzt für die SPD weitergehen kann.



Frühjahr 1989. Hunderte Studentinnen und Studenten demonstrieren wochenlang für eine demokratische Erneuerung Chinas. Die Kommunistische Partei reagiert mit Schüssen. 30 Jahre sind vergangen seit dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking, eine Aufarbeitung der Ereignisse lässt die Regierung in China aber nicht zu. Mit Xifan Yang, Korrespondentin in China für die ZEIT, unterhalten wir uns über Erinnerungskultur und die Gefahr des Vergessens.



Und sonst so? Die CDU bekommt jetzt Tipps zum erfolgreichen Influencer-Dasein.



Mitarbeit: Katharina Heflik



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de.