Die einen rollten für ihn den roten Teppich aus, die anderen boykottierten ihn: Donald Trumps Staatsbesuch in London löste eine breite politische Debatte aus. Auch die Londoner Bürgerinnen und Bürger gingen zu Zehntausenden gegen Trump auf die Straße. War es klug, den US-Präsidenten nach Großbritannien einzuladen? Jetzt, da das Land in einer führungslosen Krise steckt? Schließlich wird Premierministerin May Ende der Woche ihren Posten abgeben. Bettina Schulz berichtet für ZEIT ONLINE aus London und hat den Staatsbesuch beobachtet.

Magersucht bei Jugendlichen wird als Thema öffentlich besprochen. Doch die Krankheit kann sich auch schon lange vor der Pubertät entwickeln. Warum werden Kinder magersüchtig? Und inwiefern unterscheidet sich das Krankheitsbild von dem betroffener Erwachsener? Die freie Autorin Nora Burgard-Arp hat für ZEIT ONLINE mit der Kinderpsychiaterin Beate Herpertz-Dahlmann gesprochen. Im Gespräch mit Erica Zingher erklärt sie, wie Therapieverfahren aussehen und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können.



Und sonst so? In Moskaus größtem Flughafen gilt neuerdings: Koffer bleiben am Boden.



Mitarbeit: Alexander Eydlin



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de.