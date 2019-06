Pfingsten beginnt und wir reden im Podcast darüber, wie junge Gläubige die Kirche wieder attraktiver machen wollen. Und warum Rezos Video zutiefst christlich war. Evelyn Finger, Redakteurin im Ressort Glauben und Zweifeln bei ZEIT, hat sich mit "Gottes Influencern" getroffen und erklärt im Gespräch mit Moderator Fabian Scheler, was Religionshybride sind und warum die beliebter sind als die Kirche.

Vom Antiquariat zum Telekom-Shop, von No Woman, No Cry zur Volkstanzgruppe aus Vanuatu. Warum das die Geschichte der Bundesrepublik ist? Das hat Fabian Scheler auch Johannes Schneider, Redakteur im Kulturressort von ZEIT ONLINE und Mitverfasser von "Morgens um 10 in Deutschland", gefragt. Wie lässt sich der Wandel der Bundesrepublik in den vergangen 70 Jahren in Worte fassen?

Und sonst so? Jetzt sind die Frauen dran: In Frankreich startet die achte Fußballweltmeisterschaft.

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Per Mail erreichen Sie uns unter wasjetzt@zeit.de.