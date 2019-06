In den deutschen Großstädten steigen die Mieten seit Jahren. Der Berliner Senat berät heute über ein radikales Mittel gegen dieses Problem. Der sogenannte Mietendeckel könnte Vermietern generell verbieten, die Mieten in der Hauptstadt in den kommenden fünf Jahren zu erhöhen. Darüber spricht Simone Gaul mit ZEIT-ONLINE-Wirtschaftsredakteurin Tina Groll.

Geschirr aus Bambus ist ziemlich beliebt. Doch erst kürzlich warnten Verbraucherschützer: Die Ökobecher sind nicht so harmlos, wie sie wirken. Leonie Sontheimer hat recherchiert, wie nachhaltig Bambusgeschirr wirklich ist.

Außerdem: ein Höhenflug für US-Präsident Donald Trump.



Mitarbeit: Alexander Eydlin

Moderation: Simone Gaul



