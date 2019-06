Schon zu Lebzeiten wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke beschimpft und bedroht, weil er die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung befürwortete. Nun wurde er wohl von einem Rechtsextremisten getötet. Es wäre der erste politische Mord eines Rechtsextremisten an einem Repräsentanten der Bundesrepublik. Darüber spricht Ole Pflüger mit Yassin Musharbash aus dem Ressort Investigativ und Daten.

Putsch, Protest, Gewalt. Das alles hat der Sudan in den vergangenen zwei Monaten erlebt. Nach dem Sturz des Diktators Omar al-Baschir fordert die Bevölkerung eine zivile Regierung anstelle der Militärregierung. Die Verhandlungen zwischen Armee und Opposition scheiterten. Danach kam es in der Hauptstadt Khartum zu Straßenblockaden. Etwa 130 Menschen wurden bei der Niederschlagung Anfang Juni getötet. Ob jetzt ein Bürgerkrieg droht und was der Westen dagegen tun kann, erklärt Wolfgang Bauer, der für DIE ZEIT vor Kurzem im Sudan war.



Außerdem: Pkw-Maut, Diskriminierung und die FPÖ



Mitarbeit: Katharina Heflik, Christina Felschen

Moderation: Ole Pflüger



