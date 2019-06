US-Präsident Donald Trump ist in der demilitarisierten Zone zwischen dem nord- und südkoreanischen Staat eingetroffen und hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un die Hand geschüttelt. Auch hat als erster amtierender Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Das außerplanmäßige Treffen war eine spontane Idee des US-Präsidenten, um Kim "mal kurz Hallo zu sagen". So hatte Trump es wenige Stunden zuvor bei einer Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In gesagt.



Kim sagte, er hätte nicht erwartet, Trump jemals an der Grenze zu treffen. Trump betonte mehrmals sein gutes persönliches Verhältnis zu Kim, dem er bereits zweimal bei Gipfeltreffen in Singapur und Hanoi begegnet war. "Wir mochten uns vom ersten Tag an", sagte Trump. Er wolle Kim "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen", sagte Trump. Auch Kim nannte das Verhältnis zu Trump "exzellent". Der Handschlag habe "eine große Bedeutung für den Frieden", sagte Kim. "Wir werden die Vergangenheit hinter uns lassen und in die Zukunft schreiten."



Der Besuch des US-Präsidenten in Korea ist planmäßig. Die Einladung an Kim, sich zu treffen, formulierte Trump hingegen erst einen Tag zuvor bei Twitter. Wenige Stunden später habe Kim die Einladung angenommen, wie Moon bei derselben Pressekonferenz bestätigte.

Zunächst ließ Trump sich an der Seite von Moon von südkoreanischen Militärs den Aufbau des Grenzstreifens erklären. "Es ist ein anderer Ort geworden", sagte er. Viel sei bereits erreicht worden. Der US-Präsident verwies darauf, dass in unmittelbarer Nähe der Grenze 35 Millionen Menschen von nordkoreanischen Waffen bedroht seien. Südkoreas Hauptstadt Seoul ist lediglich 50 Kilometer von von der Demarkationslinie entfernt. Die 4 Kilometer breite und 250 Kilometer lange Grenzanlage trennt seit dem Koreakrieg 1950-53 die beiden Bruderstaaten voneinander. Im Gegensatz zum Ausflug auf nordkoreanisches Gebiet, ist es eine Tradition von US-Präsidenten, die Grenze zu besuchen: seit Ronald Reagan sind alle Amtsinhaber da gewesen, nur George H.W. Bush hat den Grenzstreifen bereits zuvor als Vizepräsident besucht.



Dritter Teil der Geschichte von Donald Trump und Kim Jong Un

Die Begegnung in der Zone ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Es wurden aber keine konkreten Schritte vereinbart. Ein zweiter Gipfel im vietnamesischen Hanoi scheiterte, weil die Positionen beider Seiten sich nicht angenähert hatten. Norkorea hatte angeblich die Aufhebung aller Sanktionen gefordert, aber nur eine Teil-Denuklearisierung angeboten. Seither stehen die Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA still.

Experten sind skeptisch, ob dieses kurze Treffen dazu beitragen kann, die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm voranzutreiben. Es handele sich um "eine Begegnung für die Kameras und ohne Tagesordnung", sagte der US-Politikwissenschaftler Joshua Pollack. Um Bewegung in den Konflikt zu bringen, sei mehr nötig als ein weiterer Handschlag und die kurzen Briefe, die sich Trump und Kim regelmäßig schreiben. Der Konflikt um das Atomprogramm des größtenteils isolierten nordkoreanischen Staates beschäftigt die internationale Staatengemeinschaft seit langem. Trump hatte Bewegung in den Konflikt gebracht, als er sich ohne Umwege direkt mit dem Machthaber aus Pjöngjang traf. Seitdem signalisierte Nordkorea die grundsätzliche Bereitschaft zur atomaren Abrüstung – doch wie ernst diese gemeint ist, kann niemand verlässlich einschätzen.



Kim sieht sich gern auf Augenhöhe mit den Staatschefs von Weltmächten

Trump ist der zweite Präsident einer Weltmacht, mit dem sich Kim in jüngster Zeit getroffen hat. Erst kürzlich war Chinas Präsident Xi Jinping in Pjöngjang zu Besuch. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren gewesen, dass ein chinesischer Staatschef das von China hochgradig abhängige Land besucht. Seit 2011, als Kim die Führung Nordkoreas übernahm, hat sich die Stimmung zwischen den beiden Staaten deutlich verschlechtert: Kims atomare Ambitionen haben die Region seitdem zusätzlich destabilisiert. In seiner Amtszeit hat Kim mit vier Besuchen in China versucht, Einigkeit zu demonstrieren.

Xi hatte bei dem Treffen gesagt, "eine konstruktive Rolle" bei den Atomverhandlungen mit den USA spielen zu wollen. Nordkorea sei bereits auf dem richtigen Weg zu einer politischen Lösung des Konflikts. Die internationale Gemeinschaft erwarte von Nordkorea und den USA, dass sie weiter miteinander redeten und Ergebnisse erzielten. Die auch von China gedeckten internationalen Sanktionen gegen Nordkorea ließ Xi aber unerwähnt. Für Kim ist das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten auch ein Propagandaerfolg, genauso wie gemeinsame Bilder mit Trump, oder sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im April.