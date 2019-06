von: Philipp F.

Ich bin als Arbeiterkind auf dem Land in Thüringen aufgewachsen. Meine Mutter ist in den Fünfzigerjahren geboren, nachdem ihr Vater aus der Sowjetunion nach einem entsetzlichen Krieg zurückgekehrt war. Nach dem Zusammenbrechen der DDR haben meine Eltern erlebt, wie ihre Lebensbiografien entwertet wurden und ihre Lebensbedingungen sich massiv veränderten.

Dies erzähle ich aus zwei Gründen: Erstens ist deutsch-deutsche Geschichte nicht abstrakt für mich, sondern beeinflusst meine Erfahrung und mein Erleben bis heute deutlich. Zweitens weiß ich von Kindheit an, was soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Existenzängste bedeuten. Wie kann ich angesichts dessen nicht durch und durch sozialdemokratisch denken?

So wie heute am Erfurter Hauptbahnhof in großen Buchstaben »Willy Brandt ans Fenster« zu lesen ist, so ist mir, trotz allem politischen Desinteresse in meiner Jugend, nicht entgangen, wie mein Vater immer wieder von diesem Willy Brandt geschwärmt hat. Die Hoffnung und die Zugehörigkeit, die er empfand, lagen spürbar in seinen Worten. Willy Brandt: der erste sozialdemokratische Bundeskanzler, der gegen die Nazis gekämpft hat. Der wie kein anderer für Versöhnung, gesellschaftliche Teilhabe und die Demokratisierung in Deutschland eingetreten ist. Der in Warschau niederkniete.

Für Willy Brandt war die Freiheit die oberste Priorität. Diese Freiheit schließt aber – und das ist entscheidend – nicht nur die Freiheit von Unterdrückung, sondern auch die Freiheit von sozialen Ängsten ein. Für mich ist dies die entscheidende Begründung für eine sozialdemokratische Grundhaltung: Freiheit und Gleichheit beziehungsweise soziale Sicherheit schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander.

Ich gebe zu: Diese zum Teil verklärte Sicht auf Willy Brandt habe ich mit der SPD gemein. Und sie ist wohl auch der Grund, warum ich vor zehn Jahren in die Partei eingetreten bin.

Aber was ist nun passiert? Warum habe ich zur Europawahl nicht die SPD gewählt? Mein Standpunkt ist der gleiche geblieben: Ich bin »Sozialliberaler mit grünem Anstrich«, der es als grundlegende Aufgabe der Politik sieht, soziale Benachteiligung und Ausgrenzung auf das Geringste zu vermindern und unsere Lebensgrundlagen auch für kommende Generation zu sichern.

Doch bei der Europawahl habe ich grün gewählt. Als Akademiker, der in einer westdeutschen Großstadt lebt und nicht der heterosexuellen Norm entspricht, ist dies eigentlich nichts Besonderes. Aber ich habe die Grünen nicht aus voller Überzeugung gewählt. Das Ausbleiben meiner Stimme für die SPD war viel eher mit der Hoffnung verbunden, dass die SPD wachgerüttelt wird und endlich mit der demokratischen Erneuerung beginnt, von der sie seit Jahren spricht. Die Partei wird ihrem Auftrag nicht gerecht, da sie nicht mehr die großen Fragen beantwortet, die sich gegenwärtig regelrecht aufdrängen: Digitalisierung, Armut und Teilhabe, sozialer Zusammenhalt, Migration.

Der Mut zum großen Entwurf eines zukünftigen Gesellschaftsbildes ist ihr verloren gegangen. Sie bindet Intellektuelle, Künstler und Gewerkschaften nicht mehr in dem Maße, wie es angesichts der Herausforderungen nötig wäre, um gemeinsam für einen gesellschaftlichen Aufbruch zu sorgen und konkrete Lösungen zu erarbeiten. Gemeinsam mit der Union verwaltet sie den Status quo.

Doch die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen können nur mit einer starken SPD gemeistert werden. Ihre Grundüberzeugungen sind die richtigen, sie müssen aber mit Leben gefüllt werden. Die SPD muss und darf als linke Volkspartei keine partikularen Interessen bestimmter Gruppen vertreten, sondern soll eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen ansprechen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt über Alter- und Bildungsgrenzen hinweg zu stiften. Vor allem in Fragen von Flucht und Migration zeigt sich, wie aufgrund einseitiger Beurteilungen der gesellschaftliche Konsens gefährdet wird und kein Respekt mehr vor Meinungen anderer besteht.

In der SPD sollte sowohl die Kritik an ungeregelter Einwanderung als auch die Verteidigung des Asylrechts ihren Platz haben. Die Polarisierung in dieser Frage, die zum Erstarken der AfD und der Grünen geführt hat, sehe ich äußerst skeptisch, da ihre jeweiligen Anhänger sich feindlich gegenüberstehen und keinerlei Verständnis mehr für den anderen aufbringen wollen. Es wäre der demokratische Auftrag der SPD gewesen, sich nicht an der Flüchtlingsfrage aufzureiben, sondern klar Stellung zu beziehen: Nicht jede Kritik an Zuwanderung ist rassistisch motiviert und gleichzeitig ist die Verteidigung des Asylrechts kein Ausdruck naiven Gutmenschentums.

Diese Frage polarisiert unsere Gesellschaft wie keine andere und die SPD hat es leider nicht geschafft, diesen Spagat hinzubekommen. Ich würde es mir wünschen, dass die Partei sich auf ihre Grundüberzeugungen besinnt und mehr Mut hat, um die gesellschaftliche Polarisierungen in Deutschland wieder ein Stück weit abzubauen.