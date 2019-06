von: OneWorld

Ich bin in einer Kleinstadt in Süddeutschland aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht und daraufhin Physik studiert. Meinen Master habe ich in der Schweiz gemacht, jetzt mache ich meinen Doktor in Belgien.

Ich habe bisher immer die SPD gewählt. Lange Zeit hatte die Partei noch eine eigene Identität und hat sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, während sie heute kaum noch von der CDU zu unterscheiden ist. Und selbst wenn sie es noch wäre, würde ich heute, in Anbetracht des Klimawandels, grün wählen.

Meine Gründe, grün zu wählen, sind zweierlei. Zum einen sind SPD und CDU zu einem Einheitsbrei verkommen, der für nichts steht außer die Erhaltung des heutigen Zustandes. In einer Welt voller Potenzial kann ein wohlhabendes Land wie Deutschland sich nicht damit zufriedengeben, sich auf den Lorbeeren der näheren Vergangenheit auszuruhen, sondern muss aktiv dazu beitragen, nicht nur Deutschland, sondern die Welt in eine bessere und fairere Zukunft zu führen. Statt bei ihren Werten zu bleiben, folgen die Parteien denjenigen, die am lautesten schreien oder am meisten Geld spenden, sodass wir nun ernsthaft darüber debattieren müssen, ob es okay sei, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, weil ein paar Leute in Chemnitz rumgeschrien haben, die sich vermutlich nicht ein einziges Mal zivilisiert mit Flüchtlingen unterhalten haben. Wer sich solche Fragen überhaupt erst stellen muss, sollte nicht regieren. Die Grünen sind heute die einzige seriöse Partei, die noch annähernd für etwas steht und die nicht rassistisch ist.

Zweitens stehen wir vor einer Naturkatastrophe, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Der Klimawandel wird kommen, und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn so gut wie möglich in Schach zu halten. Viele denken, es wird schon nicht so schlimm sein, weil der Klimawandel eben nicht von heute auf morgen alles komplett auf den Kopf stellt. Wenn allerdings einmal alles auf dem Kopf steht, ist der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten oder zu reversieren und die Menschheit, wie sie heute existiert, wird der Vergangenheit angehören. Es bleibt also fast keine andere Wahl, als grün zu wählen.