Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Bremens Bürgerschaft, Andreas Bovenschulte, soll dort der nächste Regierungschef werden. Eine entsprechende Empfehlung hat der SPD-Landesvorstand abgegeben. Auf einem außerordentlichen Parteitag sollen die Delegierten Bovenschulte als Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Carsten Sieling (ebenfalls SPD) nominieren.



Bovenschulte war erst bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai zum Abgeordneten gewählt worden. Die SPD-Fraktion bestimmte ihn am 24. Juni mit großer Mehrheit zu ihrem Vorsitzenden. Zuvor war er von 2010 bis 2014 Landesvorsitzender der Bremer SPD und danach Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Weyhe gewesen. Sollte der Parteitag am 6. Juli ihn zum Kandidaten für den Posten des Bürgermeisters und Senatspräsidenten nominieren, muss er sich noch der Wahl durch die 84 Abgeordneten der Bürgerschaft stellen.

Bovenschulte wäre damit der erste Regierungschef eines rot-grün-roten Bündnisses in einem westdeutschen Bundesland und nach Michael Müller (SPD, Berlin) und Bodo Ramelow (Linke, Thüringen) der dritte bundesweit. Die Senatswahl findet voraussichtlich am 15. August statt. Der Posten des SPD-Fraktionschefs müsste bei einem Erfolg Bovenschultes dann nachbesetzt werden.

Die SPD wird in der neuen Bremer Landesregierung neben dem Bürgermeister noch drei Senatsposten besetzen. Auf die Sozialdemokraten entfallen das Innenressort, das sogenannte Drei-Themen-Ressort Wissenschaft, Häfen und Justiz sowie das Ressort Kinder und Bildung. Die Grünen besetzen drei und die Linken zwei Senatsposten. Somit soll das Kabinett von acht auf neun Mitglieder wachsen.

Die SPD hatte die Wahl am 26. Mai verloren und mit 25 Prozent das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren eingefahren. Zuvor hatten die Sozialdemokraten in Bremen zwölf Jahre mit den Grünen regiert, die bei der Wahl deutlich zulegen konnten. Mit 27 Prozent war erstmals die CDU stärkste Partei geworden, allerdings lehnten die Grünen Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP ab.