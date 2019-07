Der Iran hat den fünf verbliebenen Unterzeichnerstaaten des internationalen Atomabkommens eine Frist gesetzt, den Vertrag zu retten. Der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi sagte im iranischen Fernsehen, es sei das letzte Angebot seines Landes, das Abkommen noch zu retten. Wenn die Frist von 60 Tagen im September ablaufe, werde die iranische Regierung keine weiteren Aufschübe mehr anbieten. Der Iran sei zu Verhandlungen mit den europäischen Partnern bereit und hoffe, dass sie "Schritte nach vorne machen", ihre Verpflichtungen zu erfüllen.



Welche weiteren Schritte der Iran unternehmen sollte, wenn das 60-Tage-Ultimatum abläuft, ließ Mussawi offen. Sie sollen aber "stärker, entschlossener und ein wenig überraschend" ausfallen, so der Außenamtssprecher. Zugleich kündigte Mussawi an, dass ein Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den nächsten Tagen zu Gesprächen im Iran erwartet werde. Ende Juli solle es außerdem ein Treffen der Außenminister aller noch im Abkommen verbliebenen Vertragspartner geben. Das sind Russland, China, Frankreich, Großbritannien sowie Deutschland.

Unterdessen meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf die iranische Atomenergiebehörde, dass das Land Uran auf über 4,5 Prozent angereichert und damit erneut gegen das internationale Atomabkommen verstoßen habe. Gemäß dem Atomabkommen von 2015 darf der Iran Uran höchstens auf 3,67 Prozent anreichern.

Internationale Atombehörde soll den Konflikt befrieden

Am Mittwoch will der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in Wien bei einer Sondersitzung über die Lage beraten. Außenpolitische Experten erhoffen sich von der unparteiischen Organisation, eine befriedende Rolle im Konflikt spielen zu können, der zuletzt mehrfach zu eskalieren drohte.

Mitte Juni hat sich im Golf von Oman ein Angriff auf zwei Öltanker abgespielt, für den die USA den Iran verantwortlich machen. Eine Woche später hat der Iran eine US-Drohne abgeschossen, die sich laut US-Angaben nicht über iranischem Luftraum befunden haben soll. Seitdem ist die Kommunikation zwischen dem Nahost-Staat und den USA noch stärker als üblich von gegenseitigen Drohungen geprägt. Ende Juni twitterte Trump, jeder Angriff des Iran "auf irgendwas Amerikanisches" werde mit "überwältigender Stärke" bis hin zur "Auslöschung" beantwortet. Nach einem mutmaßlichen Cyberangriff der USA auf iranische Raketenanlagen drohte ein Admiral der iranischen Marine mit weiteren Drohnenabschüssen.



Zwischenzeitlich haben die USA beinahe einen Luftangriff gegen den Iran durchgeführt, den Trump selbst angeordnet und im letzten Moment wieder abgebrochen haben soll.