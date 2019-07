Der katalanische Ex-Regionalpräsident und Separatistenführer Carles Puigdemont ist im Streit um seinen Sitz im Europaparlament gescheitert. Das Gericht der Europäischen Union hat in einem Eilverfahren die Klage Puigdemonts und eines Parteikollegen mit dem Ziel, ihre Mandate antreten zu können, abgewiesen. Die Entscheidung erging einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments in Straßburg.

Puigdemont und sein Parteikollege Antonio Comín waren Ende Mai ins Europaparlament gewählt worden. Beide Politiker leben im belgischen Exil, da sie in Spanien per Haftbefehl gesucht werden. Da ihnen bei der Einreise nach Spanien die sofortige Festnahme droht, konnten sie nach ihrer Wahl nicht nach Madrid kommen, um auf die spanische Verfassung zu schwören. So verlangt es das spanische Wahlrecht von jedem EU-Abgeordneten. Die Wahlkommission hatte sich geweigert, Puigdemonts und Comíns Anwalt die Ernennungsurkunden auszuhändigen. Auch auf der offiziellen Liste der gewählten spanischen Abgeordneten tauchten die Katalanen nicht auf.



Laut dem EU-Gerichtspräsidenten könne das Europaparlament nicht nachprüfen, ob Abgeordnete einen legitimen Anspruch auf ihr Mandat haben, wenn sie nicht in der nationalen Liste erwähnt sind. Die Frage, ob sie persönlich zum Eid auf die Verfassung nach Madrid kommen müssen, sei Gegenstand eines spanischen Gerichtsverfahrens, das noch nicht entschieden sei.



Bereits vor mehreren Monaten wurde Puigdemont und Comín der Eintritt ins EU-Parlamentsgebäude verweigert. Kurzzeitig hatte Parlamentspräsident Antonio Tajani sogar allen neuen spanischen Abgeordneten die Akkreditierung entzogen.