Handelsexperten aus China und den USA haben ihre Gespräche über eine mögliche Lösung des Zollstreits ohne sichtbare Ergebnisse beendet. Das Treffen dauerte nur einen halben Tag und war bereits 40 Minuten vor dem geplanten Ende vorbei. Keine der beiden Delegationen, die sich im chinesischen Schanghai trafen, sprach anschließend mit Reportern über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen. Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He verabschiedete den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steve Mnuchin, die gleich nach Ende der Gespräche abreisten.

US-Präsident Donald Trump wirft China vor, in den USA Wirtschaftsspionage zu betreiben und Druck auf in China aktive US-Unternehmen auszuüben, ihre Technologie zu übergeben. Der Handelsstreit, in dem sich beide Länder mit gegenseitigen Sonderzöllen belegten, hat den Exporten auf beiden Seiten geschadet. Die erhöhten Zölle haben den Handel mit einer Vielzahl von Gütern eingeschränkt, von Sojabohnen bis zu medizinischen Geräten. Insgesamt hat Trump Einfuhrzölle auf chinesische Produkte im Wert von 250 Milliarden Dollar verhängt. China belegte US-Waren im Umfang von 110 Milliarden Dollar mit Zöllen.



Kurz vor den Gesprächen warf Trump den Chinesen vor, die Handelsgespräche künstlich abzubremsen, um die US-Präsidentschaftswahl im November 2020 abzuwarten. "Sie werden beten, dass Trump verliert", sagte der US-Präsident. China würde darauf hoffen, es nach der nächsten Wahl mit einem schwächeren Verhandlungspartner zu tun zu haben. Trump forderte China dazu auf, die vermeintliche Hinhaltetaktik zu beenden. Falls er wiedergewählt werde, wolle er den Chinesen einen "viel härteren" Deal anbieten, als es jetzt der Fall ist.

China zeigte sich unbeeindruckt von der Drohung. "Es macht keinen Sinn, dass die USA ihre Kampagne des maximalen Drucks zu diesem Zeitpunkt durchführen", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. "Es ist sinnlos, anderen zu sagen, dass sie Medikamente einnehmen sollen, wenn man derjenige ist, der krank ist."



Die Positionen der Verhandlungspartner sind sehr unterschiedlich. China will eine Aussetzung der von Trump verhängten Sonderzölle, ist aber nicht bereit, die Wettbewerbseinschränkungen, die auf dem chinesischen Markt herrschen, spürbar abzubauen. Die USA hingegen verlangen von China, den Markt für ausländische Unternehmen auch ohne chinesische Beteiligung zu öffnen und die Preise für chinesische Produkte zu erhöhen. Wirtschaftswissenschaftler hatten bereits vor den Gesprächen keinen entscheidenden Durchbruch erwartet. Die Unstimmigkeiten, die die vorige Verhandlungsrunde im Mai scheitern ließen, gebe es nach wie vor.