Die erste Morddrohung hatten sie 2005 direkt unter das Schlafzimmerfenster gesprüht, in der Nacht zu einem Samstag. "Wir töten dich", stand da, dazu Hakenkreuze und SS-Runen. Der Bürgermeister von Taufkirchen Franz Hofstetter und seine Frau schliefen auf der anderen Seite der Mauer. "Das kam aus dem Nichts", erinnert sich Hofstetter.

Hofstetter, CSU-Politiker und zu diesem Zeitpunkt seit neun Jahren Bürgermeister der Gemeinde in Oberbayern mit rund 10.000 Einwohnern, war völlig überrascht: Drohungen gegen Kommunalpolitiker waren vor 14 Jahren kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Hofstetters Frau sah die Schmierereien als Erste, als sie am Morgen zum Einkaufen fuhr. "Ich war so paralysiert, dass ich erst einmal einfach weitergefahren bin", erinnert sie sich.



Heute hängt neben der Haustür der Hofstetters ein blaues Schild: "Videoüberwacht". "Man fragt sich schon, wer da nachts um mein Haus schleicht", sagt Gabi Hofstetter, obwohl sie eigentlich kein ängstlicher Mensch sei. Und ihr Mann sagt: "Es ging es um meine Familie, nicht nur um mich." Und es sollte noch weitere Drohungen geben.

So geht es vielen Kommunalpolitikern, auch heute. Sie müssen sich fragen, wie sie mit solchen Drohungen umgehen, wie ernst sie sie nehmen. Tut man sie als bloße Schmiererei ab oder geht es um Leib und Leben?



Hass auf Politiker

Bürgermeister von Dörfern und kleinen Gemeinden haben eine Vermittlerrolle zwischen den Bürgern, mit denen sie in der Kneipe sitzen, und der Politik auf Landes- und Bundesebene. Sie sind es, die Politik für viele Bürger erlebbar machen. Gleichzeitig sind sie viel angreifbarer als Spitzenpolitiker. Vor allem wenn sich der Hass nicht mehr nur gegen die da oben richtet, sondern gegen die von nebenan.

Im Juni 2019 hat die Zeitschrift Kommunal im Auftrag eines ARD-Politmagazins 1.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland befragt. 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie schon einmal beschimpft oder bedroht wurden, per Mail, im persönlichen Gespräch oder auf andere Weise. Etwa acht Prozent der Befragten sagten, dass ein Mitarbeiter der Gemeinde- und Stadtverwaltung körperlich angegriffen worden sei. Von Schmierereien und Beschädigungen an Rathäusern berichteten 24 Prozent der Befragten.



Wie mit der Bedrohung umgehen?

Hofstetter ist heute noch Bürgermeister in Taufkirchen, wo er 1955 auch geboren wurde. Inzwischen regiert er die Gemeinde seit 24 Jahren, bei der letzten Wahl hatte er keinen Gegenkandidaten und 93 Prozent der Bürger stimmten für ihn. Zwischen 2005 und 2009 hat es immer wieder Schmierereien gegeben, mit denen er bedroht wurde. Und einmal wurde ein Päckchen mit einer Drohschrift im Rathaus abgegeben. Am heftigsten war es, als er sein angebliches Todesdatum lesen musste. "Franz H. † 9.11.08", hatten Unbekannte vor dem 70. Jahrestag der Reichspogromnacht an die Wand eines Pumpenhäuschens seiner Gemeinde gesprüht.

Der Staatsschutz installierte Überwachungskameras, hörte Telefone ab. Er befragte Hofstetter zu möglichen Verdächtigen, einige kannte er persönlich, andere nicht. Die Schuldigen wurden nie gefasst.

Es habe ihm leidgetan um die jungen Menschen aus der rechtsextremen Szene, die unter den Verdächtigen waren, sagt Hofstetter rückblickend. Er habe daran gedacht, dass sie sich damit ihre Zukunft verbauen könnten. Es hätte durchaus ein sehr ernster "Dummejungenstreich" gewesen sein können – oder eben eine rechtsextremistische Straftat.

Im Ort beschreiben sie ihren Bürgermeister als einen ruhigen, bescheidenen, heimatverwurzelten Typen. Die große Politik, ein Bundestagsmandat in Berlin etwa, das ihm vom CSU-Kreisverband angeboten worden war, das habe den gelernten Bauingenieur nie interessiert.