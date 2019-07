Die europäischen Länder haben sich auf fünf Kandidaten für die Nachfolge von Christine Lagarde als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) einigen können. Die französische Finanzexpertin steht der Behörde seit 2011 vor und soll im Oktober zur Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt werden. Frankreich koordiniert die Kandidatenauswahl seitens der Europäer.

Laut französischem Finanzministerium sei es das Ziel, einen gemeinsamen europäischen Kandidaten zu präsentieren, der weitreichende Erfahrungen auf dem Gebiet der internationalen Finanzbeziehungen hat. Demnach kamen in die engere Auswahl für die Nachfolge Lagardes der Niederländer und frühere Chef der Euro-Gruppe Jeroen Dijsselbloem, der ehemalige finnische EU-Kommissar Olli Rehn, Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, aktueller Euro-Gruppenchef Mario Centeno aus Portugal und die ehemalige Vize-Präsidentin der EU-Kommission, die Bulgarin Kristalina Georgiewa.

In der vergangenen Woche hatte sich der französische Finanzminister Bruno Le Maire mit den verantwortlichen Ressortchefs aus Europa beraten, darunter auch mit dem deutschen Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Nach der Nennung der fünf Kandidaten hat Le Maire die europäischen Finanzminister nun dazu aufgefordert, unter den fünf Kandidaten ihren Favoriten für die Nachfolge Lagardes zu benennen.

Bis Monatsende soll so ein gemeinsamer Kandidat oder Kandidatin bestimmt werden. Das hatten die europäischen Finanzminister vor einer Woche bei dem G7-Finanzministertreffen bei Paris angekündigt. Traditionell liegt die Führung des IWF in europäischer Hand, während die USA das Amt an der Spitze der Weltbank besetzen. Zwischen 2000 und 2004 war mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ein Deutscher Chef der internationalen Finanzbehörde.