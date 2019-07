Haben sie oder haben sie nicht? Forscher behaupten, bei neun Männern den Alterungsprozess nicht nur aufgehalten, sondern auch umgekehrt zu haben. Mit einem recht einfachen Medikamentencocktail. Bislang sind die Ergebnisse weder von Kollegen geprüft, noch in einem Fachmagazin veröffentlicht. Deshalb müssen sie sehr kritisch hinterfragt werden. Doch seit Jahren macht die Altersforschung Fortschritte. Über eine unglaubliche Studie und ihre möglichen Folgen spricht Moderator Sven Stockrahm mit Jakob Simmank, Wissensredakteur bei ZEIT ONLINE.

2006 ging die Stadt Dresden einen radikalen Schritt und verkaufte alle ihre 47.000 Wohnungen. Heute, in Zeiten von Enteignungsdebatten und stetig steigenden Mieten, könnte das ein Fehler gewesen sein. Wie Dresden mit der Mietenkrise umgeht, erklärt Zacharias Zacharakis, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Und sonst so? "Let's see them Aliens!" Hunderttausende wollen Area 51 stürmen.



