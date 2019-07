Anfang Juli hat Grobritannien ein iranisches Schiff in der Straße von Gibraltar festgesetzt. Iran hat reagiert und hält der Iran den Öltanker Stena Impero beschlagnahmt. Der Konflikt mit Großbritannien und den USA verschärft sich damit weiter. Die Staaten haben einander gegenseitig Piraterie vorgeworfen und die britische Regierung fordert eine europäische Mission zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf. Welche Ziele hat der Iran in diesem Konflikt? Das fragen wir Adnan Tabatabai, Iran-Experte vom Carpo-Institut in Bonn und Gastautor bei ZEIT ONLINE.

US-Sonderermittler Robert Mueller soll heute erneut vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre aussagen. Dabei hatte der schon gesagt, dass er über seinen Bericht hinaus nichts gegen US-Präsident Donald Trump sagen wird. Warum die Demokraten Mueller dennoch erneut befragen, erklärt Jörg Wimalasena, US-Korrespondent von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Die französische Armee sucht Science-Fiction-Autoren.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz, Mathias Peer

Moderation: Ole Pflüger



