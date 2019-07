Dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson ist es bei seinem ersten Besuch in Nordirland nicht gelungen, die Gräben zwischen protestantischen, pro-britischen und katholischen, pro-irischen Parteien zu überwinden. Stattdessen musste Johnson heftige Kritik einstecken.



Vertreter von Parteien und Demonstranten verurteilten in Belfast vor allem die Risiken eines Brexits ohne Abkommen, mit dem Johnson der Europäischen Union immer wieder droht. Ein No Deal wäre eine "Katastrophe" für Wirtschaft, Gesellschaft und den Friedensprozess, sagte die Chefin der katholischen irisch-republikanischen Partei Sinn Fein, Mary Lou McDonald. Auch Demonstranten in Belfast kritisierten Johnson: "Wir werden nicht zulassen, dass das passiert."

Nach einem Abendessen mit Vertretern der nordirisch-protestantischen Democratic Unionist Party (DUP) wurde Johnson außerdem vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Die DUP stützt die britische Minderheitsregierung der Konservativen in London.



Johnson wies die Vorwürfe zurück: Er wollte Gespräche mit fünf Parteien führen, damit endlich wieder eine Regionalregierung in Nordirland installiert werden könne. Mary Lou McDonald bezeichnete ihn dennoch als "Laufburschen" der DUP, da er mit seiner Konservativen Partei im Londoner Unterhaus auf die Abgeordneten der protestantischen DUP angewiesen sei. "Er sagt uns, dass er absolut unparteiisch handeln werde. Wir haben ihm gesagt, dass ihm das niemand abnimmt", sagte McDonald.

Keine Regionalregierung seit 2,5 Jahren

Seit zweieinhalb Jahren gibt es keine Regierung in Belfast, weil sich die pro-britischen und pro-irischen Parteien nicht auf eine Koalition einigen können. Das Karfreitagsabkommen von 1998, das Nordirland nach jahrzehntelangen Unruhen den Frieden brachte, sieht aber genau eine solche Koalition zwischen den früher verfeindeten Lagern vor. Das Gebiet steht unter direkter Verwaltung Londons. Durch den bevorstehenden Brexit wurde die Lage zuletzt noch komplizierter.

Wichtiger Bestandteil des Karfreitagsabkommens ist auch die praktisch unsichtbare Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Dass es an ihr keine Grenzkontrollen gibt, ist unter anderem für die regionale Wirtschaft wichtig – und es soll auch nach dem Brexit so bleiben, um ein Wiederaufleben der Gewalt zwischen Protestanten und Katholiken zu verhindern.



Johnsons Vorgängerin Theresa May hat deshalb mit der EU eine Backstop genannte Regel vereinbart, die einen freien Waren- und Personenverkehr über die irische Grenze so lange sicherstellen soll, bis sich die EU und Großbritannien auf ein umfassendes Handelsabkommen einigen. Johnson verlangt jedoch, den Backstop zu streichen, weil der Großbritannien seiner Meinung nach dauerhaft an die EU binden könnte. Die EU lehnt das strikt ab.



Vor seinem Antrittsbesuch in Belfast war Johnson in Schottland und Wales. Auch in Schottland wurde Johnson kritisiert. "Dies ist eine Regierung, die eine No-Deal-Strategie verfolgt, so sehr sie das auch bestreiten mag", sagte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon.