Über die Beteiligung Deutschlands an einer US-Marinemission in der Straße von Hormus ist noch nicht abschließend entschieden worden. "Wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich diese Anforderungen", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Rande ihres Antrittsbesuchs bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Zugleich machte die CDU-Vorsitzende den USA wenig Hoffnungen darauf, dass es zu einer positiven Antwort kommen könnte. So verwies sie unter anderem darauf, dass Deutschland und die Europäer am Erhalt internationalen Atomabkommens mit dem Iran interessiert sind. Deutschland setze alles daran, dass es zu einer diplomatischen und friedlichen Lösung mit dem Iran komme und dass der Vertrag zur Verhinderung einer iranischen Atombombe eingehalten werde. Die USA hatten das Abkommen aufgekündigt.

Bundesaußenminister Heiko Maas erteilte einer deutschen Beteiligung an einer von den USA geführten Militärmission in der Straße derweil eine klare Absage. "An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen", sagte Maas in Warschau.



Die USA werben seit Wochen um Unterstützung für eine Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen vor iranischen Angriffen in der Straße von Hormus im Persischen Golf. Sie haben mehrere Bündnispartner, darunter Deutschland, um eine Beteiligung gebeten. Mehrere Politiker aus den Regierungsparteien SPD und CDU haben eine deutsche Beteiligung an einem US-geführten Einsatz aber bereits abgelehnt.



Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, der Regierung sei es wichtig, den Weg der Diplomatie weiter zu gehen "und in aller inhaltlichen Klarheit das Gespräch auch mit dem Iran zu suchen". Sie wolle eine Deeskalation erreichen und auf den Fortbestand des Nuklearabkommens hinwirken. "Eine Beteiligung an einer US-geführten Mission könnte dieses Anliegen erschweren", sagte die Regierungssprecherin. Eine maritime Schutzmission europäischer Staaten halte die Bundesregierung grundsätzlich aber "weiterhin für erwägenswert".

Scholz: Bundesregierung lehnt Beteiligung ab

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor deutlich gemacht, dass er die große Koalition auf einer Linie sehe. "Ich bin da sehr skeptisch und ich glaube, dass das eine Skepsis ist, die viele andere teilen", sagte Scholz im ZDF. "Eins müssen wir ja verhindern: dass es zu einer Eskalation kommt, die immer weitergeht – wo wir dann schlafwandlerisch am Ende in einem viel größeren Konflikt landen."

Hintergrund der angedachten Mission ist der Konflikt zwischen dem Iran und Großbritannien um festgesetzte Tanker des jeweils anderen Landes. Die Situation in der Region ist angespannt. Seit dem Austritt der USA aus dem Atomabkommen haben sich die Beziehungen Irans zu den USA und Europa verschlechtert. Auf wiederholte Wirtschaftssanktionen der USA reagierte der Iran, indem er die im Abkommen festgehaltenen Grenze für Urananreicherung überschritt. Für einen mutmaßlichen Angriff auf einen norwegischen Öltanker im Golf von Oman machten die USA den Iran verantwortlich, welcher kurz darauf eine US-Drohne abschoss, die sich über iranischem Luftraum befunden haben soll. Die USA streiten den Verlust einer Drohne ab.

Durch die Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean verbindet, wird ein Drittel der globalen Erdölexporte transportiert. Schon nach dem ersten Tankervorfall im Juni riefen Anrainerstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Öltransporte durch die Meerenge zu schützen.