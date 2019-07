Einen Tag vor neuen Gesprächen zwischen dem Militärrat und der Oppositionsbewegung im Sudan sind bei Protesten im Zentrum des Landes nach Angaben von Ärzten fünf Demonstranten erschossen worden. In Obeid hatten Schüler gegen die Militärherrschaft protestiert. Nach Angaben eines Ärztekomitees schossen Sicherheitskräfte mit scharfer Munition in die Menge.



Das Komitee gehört zur sudanesischen Gewerkschaftsorganisation SPA, die den Protest gegen die Militärregierung unterstützt. Auf ihrer Website hat die SPA ein Video veröffentlicht, auf dem Hunderte demonstrierende Schüler zu sehen waren. "Fünf Märtyrer sind ihren Verletzungen durch Kugeln von Scharfschützen erlegen", teilte das Ärztekomitee mit. Nach Angaben eines Arztes im größten Krankenhaus von Obeid wurden zudem mehrere Demonstranten behandelt, die Schusswunden an den Beinen, am Kopf und am Bauch erlitten hätten.



Im Sudan gibt es seit Dezember Massenproteste. Zunächst richteten sie sich gegen die schlechte Wirtschaftslage und führten im April schließlich zum Rücktritt des langjährigen Machthabers Omar al-Baschir. Ihm soll wegen verschiedener Verbrechen der Prozess gemacht werden. Als Reaktion auf die Proteste hatte die Armee den Präsidenten entmachtet und einen Militärrat eingesetzt.



Dieser wurde schnell zum neuen Gegner der Demonstranten, die vom Militär forderten, die Macht an eine zivile Regierung zu übergeben. Anfang Juni töteten Sicherheitskräfte bei der Räumung eines Protestlagers in Sudans Hauptstadt Khartum mehr als 128 Menschen. Einen Monat später einigten sich Vertreter des Militärs und der Protestbewegung auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Drei Jahre und drei Monate soll ein "souveräner Rat" aus sechs Zivilisten und fünf Militärs das Land regieren.

Diese erste Einigung von Militär und Zivilgesellschaft hat allerdings nicht alle Demonstrationen beendet. Der Protest in Obeid richtete sich gegen Mängel bei der Grundversorgung und mutmaßliche Bestrebungen des Militärs, die Macht doch nicht zu teilen. Er fand nur einen Tag, bevor neue Gespräche zwischen dem Militärrat und der Oppositionsbewegung stattfinden sollten, statt.