Die EU hat die Entscheidung der USA, die Todesstrafe auf Bundesebene wieder zu vollstrecken, scharf kritisiert. "Die Todesstrafe verletzt das in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung verankerte unveräußerliche Recht auf Leben und ist eine grausame, unmenschliche und entwürdigende Strafe", ließ die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mitteilen.



Zuvor hatte das US-Justizministerium angekündigt, erstmals nach mehr als 15 Jahren wieder die Todesstrafe auf Bundesebene vollstrecken zu wollen. Justizminister William Barr hat eine entsprechende Änderung in die Wege geleitet. Seit 2003 hatte es keine Hinrichtung auf Bundesebene in den USA gegeben. Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt worden sind, werden von der Regierung in Washington entschieden. Die Todesstrafe wurde seitdem zwar weiter verhängt, aber nicht vollstreckt. Die Regierung von Präsident Donald Trump will das nun ändern.

Die Exekution von fünf Häftlingen soll bereits angeordnet worden sein. Diese sind wegen Mordes an Kindern und Jugendlichen verurteilt worden, wie das Justizministerium mitteilte. Ihre Hinrichtungen sind demnach für Dezember und Januar geplant, weitere Hinrichtungen werden zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt.

Trump befürwortet die Todesstrafe

In den vergangenen Jahren hatten mehrere US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft, weitere zumindest deren Vollstreckung ausgesetzt. Nach Angaben des Death Penalty Information Centers gibt es sie noch in 29 von 50 US-Staaten. Als bisher letzter Staat hat im Mai New Hampshire die Todesstrafe abgeschafft. Im März hatte Kalifornien, der US-Staat mit der größten Zahl an zum Tode verurteilten Häftlingen, die Höchststrafe per Dekret ausgesetzt. Donald Trump hatte die Aussetzung kritisiert.



Der Präsident gilt als Befürworter der Todesstrafe. Nach dem rechtsradikal motivierten Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh im Staat Pennsylvania hatte Trump für deren häufigere Verhängung und Vollstreckung geworben. Menschen, die solche Verbrechen begingen, müssten "den ultimativen Preis bezahlen", sagte er.



Außer der EU haben auch Menschenrechtsorganisationen die Entscheidung des Justizministeriums kritisiert. Amnesty International nannte sie "empörend". Demnach sei sie ein weiterer Hinweis auf die Missachtung von Menschenrechten durch die Trump-Regierung. Die Todesstrafe sei eine ultimativ grausame und unmenschliche Bestrafung. Die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) mahnte, dass dieser Schritt "unser Land um Jahrzehnte zurückwerfen" werde. Die US-Regierung sollte unter keinen Umständen die Erlaubnis haben, Menschen hinzurichten.