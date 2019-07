Per Dekret hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Gouverneur der türkischen Zentralbank, Murat Cetinkaya, abgesetzt. Die Entlassung Cetinkayas ist in einem Amtsblatt veröffentlicht worden. Sein Stellvertreter Murat Uysal soll demnach die Leitung der Zentralbank übernehmen. In der offiziellen Mitteilung wurde kein Grund für die Entscheidung des Präsidenten genannt.



Als Reaktion auf die Entlassung ihres Chefs teilte die Zentralbank mit, sie werde weiter unabhängig handeln. Der neue Notenbankchef sehe die Preisstabilität als das wichtigstes Ziel an.

Erdoğan hatte in der Vergangenhiet schon mehrmals Streitigkeiten mit Cetinkaya öffentlich ausgetragen. Grund für die Differenzen war der Leitzins, dessen Höhe Erdoğan immer wieder kritisiert hatte: Erst im vergangenen Dezember hatten die Währungshüter diesen auf 24 Prozent angehoben, um dem Einbruch der türkischen Lira und dem Anstieg der Inflation zu begegnen.



Der türkische Präsident hatte immer wieder Zinssenkungen von der Zentralbank gefordert, um die türkische Wirtschaft anzukurbeln. Doch Cetinkaya, der das Amt seit April 2016 bekleidete, hatte auf die Unabhängigkeit der Zentralbank verwiesen. Diese Differenzen hätten sich in den vergangenen Wochen verschärft, hieß es in Regierungskreisen. "Der Präsident und der Finanzminister haben seinen Rücktritt gefordert", sagte ein Insider. Doch Cetinkaya habe das abgelehnt.

Die Opposition warf der Regierung vor, die Notenbank als Geisel zu nehmen. "Die, die den Zentralbankchef über Nacht abgesetzt haben, haben das Recht verloren, Vertrauen in die Wirtschaft des Landes zu fordern", sagte Faik Öztrak, Sprecher der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP (Republikanische Volkspartei). Die türkische Regierung hat bislang keine Stellungnahme abgegeben. Weil die Inflationsrate zuletzt gesunken ist, halten Analysten eine Senkung der Leitzinsen für möglich – ganz so, wie der Präsident es sich wünscht.



Arbeitslosigkeit und hohe Lebensmittelpreise

Die Türkei befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage: Erstmals seit zehn Jahren steckt das Land in einer Rezession, Arbeitslosigkeit und hohe Lebensmittelpreise machen der Bevölkerung zu schaffen. Noch 2017 wuchs die Wirtschaft um rund sieben Prozent, doch das lag weitestgehend an schuldenfinanzierten Staatskrediten. Als Erdoğan im Juni 2018 ankündigte, die Geldpolitik – also unter anderem auch den Leitzins – unter Kontrolle bringen zu wollen, schreckte das viele internationale Investoren ab.

Auch die Einsetzung von Erdoğans unerfahrenem Schwiegersohn Berat Albayrak als Finanz- und Wirtschaftsminister, schwächte das Vertrauen von Anlegern in die Wirtschaftspolitik des Präsidenten. Trotz der Verringerung der Inflation fällt es nach wie vor vielen türkischen Firmen schwer, ihre Auslandsschulden zu bedienen. Grund dafür ist der Absturz der Landeswährung.

Bei den Kommunalwahlen im März versuchte Erdoğan, das Thema Wirtschaft möglichst zu umgehen. Die größte Stadt des Landes konnte er mit dieser Strategie nicht gewinnen: In Istanbul gewann der Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu von der CHP mit einem Vorsprung von 14.000 Stimmen zu Erdoğans islamisch-nationalistischen AKP. Auch bei der Wiederholung der Wahl Ende Mai siegte İmamoğlu mit knapp 800.000 Stimmen Vorsprung. Die Gegner Erdoğans hoffen seitdem auf einen Wechsel in der türkischen Politik.