Wenige Statements vor laufender Kamera, keine spektakulär arrangierten Bilder, keine Aufregung, die sie selbst erzeugte: Wer Ursula von der Leyen in den vergangenen Tagen in Brüssel und Straßburg erlebte, lernte eine ganz andere Politikerin kennen als die Ministerin in Berlin. Verschwunden war die aufgeladene Symbolik ihrer Auftritte, verpufft der Drang, mit allem, was sie macht, ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu treten.

Von der Leyen, die vermutlich öffentlichste Ministerin in der Geschichte der Bundesrepublik, wandte sich von Kameras und Mikrofonen ab. Ihr Pressesprecher, ein Vollprofi, wenn es darum geht, die größtmögliche mediale Durchschlagskraft für seine Chefin zu organisieren, wollte noch nicht einmal mitteilen, wann von der Leyen wen aus dem EU-Parlament traf: Wenn einzelne Fraktionen oder Gruppen das kundtun möchten, bitte schön. Von der Leyen plane aber jetzt nicht mit der Presse.



Die Botschaft dahinter lautet: Alle Konzentration der Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin galt denjenigen, die sie am heutigen Dienstag wählen sollen. Die Abgeordneten sind jetzt wichtig, nicht die Öffentlichkeit. Von der Leyens Botschaft lautete: Ich bin jetzt eine andere. Ihre erste große, öffentliche Kandidatinnenrede wird sie erst am Vormittag, kurz vor der Wahl, im Parlament halten.



In der CDU ist sie bis heute Außenseiterin

Diese Wendung nach innen markiert eine Abkehr von der Art und Weise, wie die Christdemokratin immer schon Politik machte, einen Bruch mit dem System von der Leyen. Vielleicht ja nur für wenige Tage. Aber es sind die entscheidenden ihrer Karriere. Entweder geht es jetzt ganz hoch hinauf an die Spitze von Europa – oder ganz zurück in die norddeutsche Tiefebene, nach Beinhorn bei Hannover, dorthin, wo von der Leyen wohnt. Wieso soll man gut genug sein für einen Job, den man nicht mehr mag, wenn man nicht gut genug war für den Job, den man unbedingt haben wollte? Am Montag kündigte von der Leyen folgerichtig an, unabhängig vom Wahlausgang als Verteidigungsministerin zurückzutreten.



Keine andere deutsche Politikerin, kein anderer deutscher Politiker löste regelmäßig einen solchen Rummel aus wie von der Leyen. Stets schwirrten Journalisten um sie herum wie Schlagerfans um Helene Fischer. Bei ihren Auftritten wurde gedrängelt und geschubst, gefilmt und geflucht. Das Besondere dabei: Von der Leyen schaffte die Anlässe, zu denen über sie berichtet wurde, gern selbst. Durch spektakuläre Bilder (auf dem Bobbycar in der Kita, vor Panzern auf einem Übungsgelände), durch provozierende Aussagen ("Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt tragen"), indem sie vorpreschte, wo andere sich noch unsicher waren (Kitaplätze, Frauenquote).

Von der Leyen, im Alter von 44 Jahren erst in die Politik eingestiegen, ist in der Welt der CDU bis heute eine Außenseiterin geblieben. Ihr fehlen die Weihen der politischen Frühverwurzelung, in der Jungen Union war sie nie, in die CDU ist sie erst an dem Tag des Jahres 1990 eingetreten, an dem ihr Vater, der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, abgewählt wurde. Von der Leyen wurde eher aus Trotz Christdemokratin denn aus innerem Antrieb. "Mein Vater war ins Regieren verliebt", hat sie einmal gesagt, "und eher zufällig in der CDU." Für sie gilt das auch.