Der UN-Sicherheitsrat hat sich nicht auf eine Verurteilung des Luftangriffs auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis einigen können. Bei einer Dringlichkeitssitzung verweigerten die USA nach Angaben aus Diplomatenkreisen die Zustimmung zu einer von Großbritannien entworfenen gemeinsamen Erklärung. US-Diplomaten begründeten ihre Blockade demnach damit, dass sie für eine Zustimmung keine Genehmigung von der Regierung von Präsident Donald Trump erhalten hätten.

Das britische Papier beinhaltete den Angaben zufolge auch einen Appell an die libyschen Konfliktparteien, ihre Kämpfe einzustellen. Zudem seien in dem Entwurf neue politische Gespräche in dem nordafrikanischen Krisenstaat angemahnt worden. Ein Schuldiger für den Angriff auf das Flüchtlingslager sei hingegen nicht genannt worden. Das zweistündige nicht-öffentliche Treffen des Sicherheitsrats war von Peru einberufen worden, das derzeit den Vorsitz in dem Gremium innehat.

US-Außenministerium kritisiert Angriffe

Die USA hatten die Attacke auf das Flüchtlingslager zuvor als abscheulich verurteilt. Der tragische und unnötige Tod dutzender Menschen mache die Notwendigkeit einer Deeskalation der Kämpfe und der Rückkehr zum politischen Prozess in dem Krisenstaat deutlich, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

Bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager in Tadschura nahe Tripolis in der Nacht zum Mittwoch wurden mindestens 53 Menschen getötet und mehr als 130 weitere schwer verletzt. Die international anerkannte Regierung in Tripolis machte die Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar für den Angriff verantwortlich. Diese weisen die Vorwürfe zurück. Der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé, forderte eine unabhängige Untersuchung und erklärte, der Luftangriff könnte ein Kriegsverbrechen darstellen.



Zusammenarbeit der EU mit Libyen

Der Angriff wirft weitere Bedenken gegen die Zusammenarbeit der EU mit diversen Konfliktparteien in Libyen auf, mit der die Zahl der Migranten auf dem Mittelmeer eingedämmt werden soll. Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa. Mindestens 6.000 Migranten aus Eritrea, Äthiopien, Somalia, dem Sudan und anderen Ländern sind in Dutzende Haftanstalten in Libyen gesperrt, die von Milizen betrieben werden, denen Folter und andere Menschenrechtsverstöße angelastet werden. Die meisten der Migranten wurden von der libyschen Küstenwache festgenommen, die von der EU finanziert und ausgebildet worden ist.



Vorherige Warnungen

Die Rückführung von Migranten auf dem Mittelmeer nach Libyen müsse sofort gestoppt werden, verlangte das UN-Flüchtlingshilfswerk am Mittwoch. Bereits in den vergangenen Wochen habe man gewarnt, dass das Lager in Tadschura bei Tripolis großen Risiken im Kreuzfeuer ausgesetzt sei, sagte Sprecher Charlie Yaxley.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Luftangriff auf das Flüchtlingslager sehr deutlich verurteilt. Die UN habe die Koordinaten des Lagers allen Kriegsparteien mitgeteilt, um so die Sicherheit der Zivilisten zu gewährleisten, sagte ein Sprecher Guterres. Am 7. Mai war das Lager schon einmal aus der Luft angegriffen worden. Dabei wurden zwei Zivilisten verletzt.