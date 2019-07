Frankreichs Landwirtschaftsminister Didier Guillaume hat Donald Trumps Andeutung kritisiert, Strafzölle auf französischen Wein einführen zu wollen. Es sei "absurd", in der politischen und wirtschaftlichen Debatte auf eine Digitalsteuer mit Zöllen auf Wein zu reagieren. "Das ist völlig schwachsinnig", sagte Guillaume dem Sender BFM TV. Der US-Präsident hatte Frankreich mit Strafmaßnahmen als Reaktion auf die Steuer gedroht.



Eine weitere Behauptung Trumps wollte der Minister ebenfalls nicht unkommentiert stehen lassen: Trump hatte getwittert, er sei immer der Meinung gewesen, amerikanischer Wein wäre sowieso besser. Guillaume war damit nicht einverstanden: "Amerikanischer Wein ist nicht besser als französischer Wein", sagte er.

Mitte März scheiterte die EU-weite Einführung einer Digitalsteuer am Widerstand Dänemarks, Finnlands, Irlands und Schwedens. Deutschland und Frankreich hatten versucht, die europäische Digitalsteuer in einer schwächeren Variante einzuführen, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Ende 2020 sollen die Pläne wieder aufgegriffen werden. Bis dahin hat Frankreichs Nationalversammlung eine eigene Digitalsteuer beschlossen. Sie zielt auf Unternehmen, die mit ihrem Digitalgeschäft mehr als 25 Millionen Euro Jahresumsatz in Frankreich und über 750 Millionen Euro weltweit machen. Die in Frankreich erzielten Umsätze sollen mit drei Prozent besteuert werden. Noch für dieses Jahr erwartet die französische Regierung Einnahmen von 400 Millionen Euro aus der Abgabe.

Für die USA ist die Steuer ein Ärgernis, weil sie vor allem amerikanische Internetkonzerne wie Facebook, Apple und Google treffen wird. Ihnen wirft Frankreich vor, durch geschicktes Verlagern von Gewinnen insgesamt kaum Steuern zu zahlen. Deswegen sollen die Umsätze besteuert werden. Der Fall könnte den Handelsstreit der USA mit der EU verstärken. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sprach die "Besorgnis" der USA über die französischen Abgabenpläne aus, die auf "unfaire" Weise amerikanische Unternehmen treffen würde. Der Präsident habe ihn angewiesen, die Steuer auf mögliche Diskriminierungen gegenüber US-Unternehmen zu untersuchen. Auch Sonderzölle gegen den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus stehen in den USA zur Debatte, ebenso wie Zölle auf europäische Autos. Letzteres würde vor allem Deutschland treffen.