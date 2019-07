Die chinesische Regierung hat behauptet, die meisten Insassen der Umerziehungslager in der westlichen Provinz Xinjiang entlassen zu haben. Damit widersprach sie Aussagen von zahlreichen betroffenen Familien und Menschenrechtlern. "Die meisten von ihnen haben ihre Kurse abgeschlossen und Arbeit gefunden", sagte Alken Tuniaz, ein hochrangiger Beamter aus Xinjiang auf einer Pressekonferenz in Peking. In Xinjiang werden vor allem Angehörige der Minderheit der Uiguren in Lagern interniert, in denen sie Berichten zufolge zu staatstreuen Bürgern umerzogen werden sollen.



Die Zahl der Menschen, die sich noch in den Zentren befinden, nannte Tuniaz nicht. Es gebe immer wieder Zu- und Abgänge. Bei den Einrichtungen handele es sich um einen "wegweisenden" Ansatz zur Terrorismusbekämpfung, sagte Regionalgouverneur Shöhrat Zakir. China hatte die umstrittenen Lager schon zuvor immer wieder als "Bildungs- und Trainingszentren" verteidigt, die dem Kampf gegen Terrorismus dienen sollen. Ihre Ziele seien unter anderem die Erziehung und Rehabilitierung der Insassen.

Menschenrechtsorganisationen und ausländische Regierungen hingegen werfen China vor, brutale Umerziehungsanstalten zu betreiben. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte das Thema in China angesprochen. Bis zu einer Million Menschen sollen darin inhaftiert sein. Die meisten gehören muslimischen Minderheiten an.



Schätzungen zufolge leben etwa zehn Millionen Uiguren in China, die meisten in Xinjiang. Der chinesische Staat misstraut der Minderheit. Für die Kommunistische Partei ist deren mehrheitlich islamischer Glaube ein Problem. Regelmäßig wirft die Regierung uigurischen Gruppen Separatismus vor. Seit 2014 sind auf diese Weise 13.000 Menschen als Terroristen verhaftet und in Lager gebracht worden. Die Regierung in Peking soll auch nicht davor zurückschrecken, Kinder von ihren Eltern zu trennen, um sie von ihren kulturellen und ethnischen Wurzeln abzuschneiden.