In Sachsen gewinnt die CDU, in Brandenburg liegt die SPD vor der AfD. Was bedeuten die Ergebnisse? Ist der befürchtete Erdrutsch durch die AfD ausgeblieben? Und welche Koalitionen sind möglich? Darüber sprechen wir in der Podcast-Sonderfolge mit dem Politikprofessor und Wahlforscher Thorsten Faas.

Moderation: Mounia Meiborg

Mitarbeit: Ole Pflüger