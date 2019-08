Der britische Premierminister Boris Johnson hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin erneut Nachverhandlungen zum Brexit-Vertrag gefordert. "Der Backstop muss beseitigt werden", sagte Johnson bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wenn das möglich sei, könne ein geordneter EU-Austritt Großbritanniens noch gelingen.



Die im Austrittsabkommen vereinbarte Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland sei für Großbritannien nicht hinnehmbar, bekräftigte Johnson. "Wir können nicht akzeptieren, dass das Austrittsabkommen so bleibt", sagte er. Der britische Regierungschef zeigte sich zuversichtlich, dass noch eine Lösung gefunden werden könne. Es gebe sehr viele Möglichkeiten.

Die Backstop-Regelung soll eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland nach einem britischen EU-Austritt verhindern. Der Vereinbarung zufolge bleibt Großbritannien nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union so lange in einer Zollunion mit der EU verknüpft, bis eine Lösung für das Grenzproblem zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland gefunden wird.

Wie eine Alternative zum Backstop aussehen könnte, ließen sowohl Merkel als auch Johnson offen. Die Kanzlerin forderte klare Vorschläge von Großbritannien. Es sei "nicht die Kernaufgabe einer deutschen Bundeskanzlerin", die Verhältnisse zwischen Irland und Nordirland zu kennen sowie die damit verbundenen Empfindlichkeiten, "deshalb hören wir als Erstes auf die Vorschläge Großbritanniens", sagte sie.



Merkel hält Lösung des Irland-Problems für möglich

Merkel wies darauf hin, dass es mit politischem Willen möglich sein müsste, "vielleicht in den nächsten 30 Tagen" eine Lösung für die umstrittene Backstop-Regelung zu finden. Sie warb erneut für einen geregelten Austritt Großbritanniens. Es gehe jetzt darum, den Austritt so zu gestalten, dass weiterhin gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sowie Deutschland möglich seien. Allerdings sei man auch auf einen ungeregelten Austritt vorbereitet.

Johnson reist nach den Gesprächen mit Merkel am Donnerstag zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um unter anderem über den Brexit zu beraten. Nach aktuellem Stand tritt Großbritannien am 31. Oktober aus der EU aus.



Beobachter gehen davon aus, dass Johnson mit seinen Forderungen nach Nachverhandlungen, die die EU seit Monaten ausschließt, die Verantwortung für ein Scheitern der EU zuschieben möchte.



Selbst die britische Regierung geht jedoch offenbar inzwischen davon aus, dass ein Brexit ohne Abkommen dramatische Folgen für die Bevölkerung in Großbritannien haben könnte. Nach einem Bericht der Sunday Times über bislang geheim gehaltene Dokumente der Regierungsstudie Operation Yellowhammer muss Großbritannien mit einem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Benzin rechnen. Ein ungeregelter Ausstieg könnte demnach auch zu Verzögerungen für Passagiere an EU-Flughäfen, im Eurotunnel und in der Hafenstadt Dover am Ärmelkanal führen.