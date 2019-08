Die Große Koalition regiert einer Untersuchung zufolge überdurchschnittlich effektiv. In den ersten 15 Monaten ihrer Arbeit haben Union und SPD laut einer Bertelsmann-Studie in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 61 Prozent ihrer insgesamt 296 im Koalitionsvertrag verankerten Versprechen eingelöst oder zumindest angepackt. Im Vergleich zu den über 61 Prozent eingelöster oder sich in Arbeit befindender Versprechen hatte die Vorgängerregierung zur Halbzeit knapp weniger als die Hälfte ihrer Vorhaben umgesetzt.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellten auch dar, welcher Koalitionspartner wie viele Vorhaben im Koalitionsvertrag vom März 2018 verankern konnte. Sie machten insgesamt 296 "echte" Koalitionsversprechen aus. So bezeichneten die Forscher Vorhaben, deren Erfüllung anhand empirischer Kriterien überprüfbar ist. Demnach finden sich 73 Wahlversprechen und damit fast ein Viertel aller Vorhaben ausschließlich im Wahlprogramm der SPD. Nur 32 Versprechen gehen allein auf das Wahlprogramm von CDU/CSU zurück. 46 Vorhaben sind in den Programmen beider Parteien zu finden.

Ausgeglichener ist das Verhältnis, wenn man nur die bereits umgesetzten Versprechen betrachtet. So wurden von den unionsgeprägten Vorhaben bisher 44 Prozent, von den SPD-Wünschen 45 Prozent umgesetzt. Das Ministerium, in dessen Geschäftsbereich sich die meisten Versprechen befinden, ist das Innenressort mit 49 einzeln im Koalitionsvertrag festgehaltenen Zielen. 26 von ihnen wurden bereits erreicht, sodass das Innenministerium in absoluten Zahlen die beste Umsetzungsbilanz vorweisen kann. Relativ zur Anzahl der Projekte, die zu einem Ressort gehören, war das Verteidigungsministerium am erfolgreichsten: 10 von 13 Zielen aus dem Koalitionsvertrag hat es bereits erfüllt.



Sogar Unions- und SPD-Anhänger unterschätzen Regierung

Allerdings scheint die Arbeit der dritten Großen Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht für sich zu sprechen. In einer vom Demoskopie-Institut Allensbach durchgeführten repräsentativen Umfrage war nur jeder Zehnte Befragte der Meinung, dass die Versprechen des Koalitionsvertrages zu einem "großen Teil" eingelöst werden. Fast vier Fünftel der Befragten sind der Ansicht, dass die Bundesregierung "kaum" oder "etwa die Hälfte" ihrer Versprechen umgesetzt hat.

Selbst bei den Anhängern der Regierungsparteien sagten nur 20 Prozent, die Regierung setze "alle", "fast alle" oder zumindest "einen großen Teil" ihrer Versprechen um. Noch niedriger war diese Zahl bei den Anhängern der AfD, von denen nur fünf Prozent der These zustimmten, dass zumindest "ein großer Teil" der Regierungsversprechen eingelöst wurde. Für die Studie wurden insgesamt 1.273 Personen befragt.

Den Politikerinnen und Politikern der Großen Koalition empfehlen die Studienautoren "ein wählerorientierteres Handeln und Kommunizieren", um die Diskrepanz zwischen Arbeit und Wahrnehmung zu durchbrechen. Die Politik müsse besser zuhören und dann genau erklären, wie und warum sie welche Ziele verfolgt und umsetzt.