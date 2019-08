Die Regierung in Peking verschärft ihre Reaktion auf die Proteste in Hongkong. Inzwischen spricht sie von "ersten Anzeichen von Terrorismus" und offenbar bringt sie das Militär an der Grenze zur Sonderverwaltungszone in Stellung. Einige Beobachter fürchten 30 Jahre nach dem Tiananmen-Massaker eine weitere gewalttätige Niederschlagung einer Protestbewegung, die UN kritisiert Verstöße gegen internationale Standards. Gleichzeitig wächst Chinas Bedeutung in der Welt. Warum das für uns Europäer ein komplizierter Konflikt ist, erklärt der FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel. Er war mit Parteikollegen im Juli in Hongkong und Peking und hat selbst erlebt, wie schwierig der Dialog mit der chinesischen Regierung geworden ist.



ZEIT ONLINE: Das Verhalten der Polizei in Hongkong am Wochenende war äußerst gewalttätig. Wieso kommt so wenig Kritik von westlichen demokratischen Regierungen?

Johannes Vogel: Es bewegt mich sehr, was in Hongkong gerade passiert, und ich finde auch, dass es in der öffentlichen Debatte hier in Europa bisher erstaunlich kurz kam. Wem die Freiheit am Herzen liegt, dem kann Hongkong nicht egal sein. Ich glaube, im respektvollen Dialog mit China sind zwei Dinge wichtig: Erstens, dass man Meinungsverschiedenheiten nicht ausweicht und sie anspricht. Deutsche Bundesregierungen haben das in der Vergangenheit getan, etwa wenn es um Menschenrechtsfragen ging. Und das können und sollten wir auch jetzt von der aktuellen Bundesregierung mit Blick auf Hongkong erwarten.



China sagt ja selbst: Die Sonderverwaltungszone Hongkong hat eine andere Rechtssituation als das Mainland. Ein Land, zwei Systeme. In Hongkong gelten Versammlungsfreiheit, freie Presse, Meinungsfreiheit. Dann kann und muss man auch kritisch nachfragen: Werden diese Rechte gegenüber friedlichen Demonstranten auch gewährleistet?



Zweitens ist es genauso wichtig, zu verstehen, dass China eine besondere Sensibilität für innere Angelegenheiten hat. Niemandem sollte Anlass gegeben werden, Entwicklungen fälschlicherweise als von außen gesteuert oder auch nur von außen befördert darzustellen; das würde den Demonstranten auch nicht helfen. Zugleich müssen wir klarmachen, dass wir hinschauen. China muss wissen, dass der Welt nicht egal ist, was in Hongkong passiert, aber dass wir von außen keinerlei Einfluss nehmen auf die Demonstrationen.

Johannes Vogel ist Bundestagsabgeordneter der FDP. Er ist einer der stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe und außerdem stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.

ZEIT ONLINE: Wie kann die Krise in Hongkong gelöst werden?

Vogel: Die Regierung in Peking nimmt Einfluss auf Hongkongs Exekutive. Mein Eindruck ist: Genau diese Exekutive müsste sich zur Entspannung der Lage öffnen und einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt zustimmen. Genau das fordern die Demonstranten und sagen auch, dass eine solche Untersuchung natürlich für Ausschreitungen auf beiden Seiten gilt, dass dann also auch Fehlverhalten in ihren eigenen Reihen geahndet wird. Es ist natürlich nicht in Ordnung in einem Rechtsstaat, dass Demonstranten etwa gewaltsam ins Parlament eindringen. Aber sie wollen sich diesen Fragen stellen.

Und es gibt ja durchaus Leute in Hongkong, die eine solche Untersuchung durchführen könnten, die von allen Seiten als unabhängig angesehen werden, etwa ehemalige Richter. Aber die Exekutive müsste sich dieser Möglichkeit öffnen. Dann wäre eine Deeskalation wohl ernsthaft und sehr schnell möglich.

ZEIT ONLINE: Die Regierung in Peking spricht im Zusammenhang mit den Protesten inzwischen von Terrorismus – trotz der weitgehend friedlichen Proteste. Die Staatsmedien verbreiten Videos von Kolonnen von Militärfahrzeugen an der Grenze zu Hongkong. Müsste sich die internationale Gemeinschaft da nicht positionieren?

Vogel: Die Entwicklung der letzten Tage lässt einen natürlich sehr sorgenvoll auf Hongkong schauen. Das chinesische Militär ist dort immer stationiert, die Möglichkeit, dass es tatsächlich eingreift, ist also ernsthaft gegeben. China vertritt aber ja selbst die Formel "Ein Land, zwei Systeme". Dazu gehört natürlich, dass man das Recht in Hongkong auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit voll akzeptiert. Verlässlichkeit mit Blick auf Vereinbarungen wiederum ist eine Voraussetzung für globale Zusammenarbeit – und daran hat China ja selbst ein Interesse. Auch mit Blick auf die weiter bestehende Bedeutung von Hongkong als Chinas Finanzmetropole.



ZEIT ONLINE: Sie waren Ende Juli mit einer FDP-Bundestagsdelegation in Asien. In Hongkong haben Sie sich mit Mitgliedern der Regierung aber auch mit Mitgliedern der Opposition getroffen. Die Führung der Kommunistischen Partei in Peking hat darauf die geplanten Termine mit Ihrer Delegation abgesagt, nur ein Treffen fand statt, bei dem Sie der für Westeuropa zuständige Vizeminister Guo Yezhou beschimpft und beschuldigt hat. Was hat er Ihnen vorgeworfen?

Vogel: Das war, sagen wir mal, ein Austausch von unterschiedlichen Meinungen. Eine gute Gesprächsbasis muss das aushalten. Aus vertraulichen Gesprächen berichtet man nicht im Detail, aber wir haben natürlich die Position vertreten, die wir auch öffentlich in Deutschland vertreten. Für uns ist ganz klar: Wir haben Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen, aber uns liegen liberale und demokratische Werte genauso am Herzen. Und wir werden unsere Reiserouten und Gesprächspartner immer selbst aussuchen – zumal, wenn es um offiziell gewählte Abgeordnete geht.

ZEIT ONLINE: Ist der Dialog mit China in Bezug auf Menschenrechtsfragen überhaupt noch möglich?