An diesem Freitag findet eine für alle Europäer wichtige Beerdigung statt. Zu Grabe getragen wird der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter nuklearer Mittelstreckenwaffen in Europa. Diesen Grundlagenvertrag über die Sicherheit des Kontinents hatten die USA und die Sowjetunion 1987 abgeschlossen. Die Regierungen in Washington und Moskau werden das Ende nun bedauern und sich gegenseitig beschuldigen, den Vertrag aufgekündigt zu haben. Diese Heuchler!

Russland gebührt der zweifelhafte Verdienst, den Vertrag als Erstes gebrochen zu haben. Es war noch in der frühen Putin-Zeit, als Moskau begann, über neue Raketen und Marschflugkörper nachzudenken. Putin sah im Westen keinen Freund, sondern einen Konkurrenten. Die wirtschaftliche Unterlegenheit Russlands war so gewaltig, dass seine Regierung diese Schwäche durch Aufrüstung kompensieren wollte. "Nukleare Abschreckung dient nicht nur der Sicherheit, sondern der Entscheidungsfreiheit, mit konventionellen und hybriden Mitteln der Machtausübung zu experimentieren", schreibt der russische Militärforscher Pavel Baev in einem neuen Papier. Moskau verlasse sich heute viel stärker auf Atomwaffen als früher.

In dieser Aufrüstungslogik war es nur folgerichtig, neue Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen zu testen, zu produzieren und in Europa aufzustellen. Der Marschflugkörper 9M927 (Nato-Jargon: SSC-8) steht heute an vier verschiedenen Standorten im europäischen Teil Russlands und bedroht weite Teile Mittel- und Westeuropas.

Putin setzt auf den Protest der europäischen Friedensbewegung

Das war der vordergründige Anlass für den US-Präsidenten Donald Trump, den INF-Vertrag Anfang des Jahres aufzukündigen. Was Trump verschwieg: Sein Vorvorgänger George W. Bush hatte schon 2001 angefangen, zentrale Abrüstungsverträge abzuräumen – zum Beispiel durch die Aufkündigung des ABM-Vertrags über das Verbot der Raketenabwehr. Verträge zu brechen oder sie ganz aufzukündigen, liegt ohnehin ganz in Trumps enthemmter Natur. Wladimir Putin tat überrascht über das Ende des INF-Vertrags und kündigte erleichtert auch den Ausstieg Russlands an.

Das Ende des Abrüstungsabkommens ist eine Gefahr für Europa – militärisch wie politisch. Europa wird wieder direkt von russischem Boden mit Atomraketen bedroht. Wladimir Putin verschafft sich damit einen strategischen Vorteil, weil die EU solche Waffen nicht hat. Das Wissen um Haben und Nichthaben gräbt sich in die Köpfe der handelnden Personen ein.

Doch abseits des psychologischen Drucks stellt Putin auch eine politische Falle auf. Er weiß, wie schmerzhaft und langwierig die Nachrüstung von Mittelstreckenwaffen für die Nato in den Achtzigerjahren war. Heute wäre mit noch mehr Zoff und Friedensmärschen auf den europäischen Straßen zu rechnen. "Spielt's doch noch einmal!", ruft er der Nato zu.

Genau deshalb sollten die europäischen Staaten, aber auch die USA, ihm diesen Gefallen nicht tun und sich nicht noch mal ähnlich verhalten wie im Kalten Krieg. Nach dem Ende des INF-Vertrags sollte der Westen daher nicht mit landgestützten Nuklearraketen reagieren, sondern mit einer Verbesserung der Defensive. Seit Jahren arbeitet die Nato an der Raketenabwehr. Sie wird nun nicht allein auf Iran, sondern auch auf russische Raketen ausgerichtet werden. Viele Staaten bauen diese Systeme auf. Die konventionelle Verteidigung soll gestärkt werden. Zusätzlich könnten die USA jederzeit auf Schiffen Marschflugkörper vor den europäischen Küsten bereithalten.

Damit aber das Aufrüsten und Abwehren nicht der Weisheit letzter Schluss bleibt, sollten westliche Diplomaten heute schon darüber mit den Russen reden, wie man irgendwann mal wieder zu einem Abrüstungsvertrag kommt. Illusionen darf sich niemand machen: Das kann Jahre dauern – und wird leider mit Putin und Trump kaum zu machen sein.